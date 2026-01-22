Uma história de fidelidade e espera comoveu moradores de Araçatuba e ganhou um desfecho positivo. Uma cadela da raça shih-tzu, que permaneceu por cerca de dez meses no Cemitério Recanto da Paz, junto ao túmulo onde seu tutor foi sepultado, foi resgatada e adotada recentemente.

O animal vivia abrigado em um buraco no jazigo, demonstrando comportamento de luto e resistência à aproximação de estranhos. Durante esse período, a cadela recebia alimentação dos funcionários do cemitério, mas permanecia isolada e arredia, sempre próxima ao local onde o antigo dono estava enterrado.

A situação chamou a atenção de uma organização não governamental, que realizou o resgate e iniciou a divulgação para adoção responsável. A história ganhou repercussão nas redes sociais e chegou ao conhecimento da dentista Daniele Paiva Lombardi, que se sensibilizou com o caso.