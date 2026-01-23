Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite de quinta-feira (22), em Araçatuba. A ocorrência aconteceu no bairro São José, região frequentemente alvo de denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela Rua Fundador Paulino Gatto quando dois indivíduos, que estavam próximos a um campo de futebol, demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e fugiram em direções opostas.
Os policiais desembarcaram e iniciaram acompanhamento a pé de um dos suspeitos, que tentou escapar entrando em um terreno baldio e pulando um muro. A fuga, no entanto, foi interrompida, e o homem acabou detido. O outro envolvido não foi localizado.
Na revista pessoal, os agentes encontraram 69 eppendorfs com substância semelhante à cocaína, além de R$ 348 em dinheiro, distribuídos em notas de pequeno valor.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça, enquadrado pelo crime de tráfico de drogas.
