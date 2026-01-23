

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite de quinta-feira (22), em Araçatuba. A ocorrência aconteceu no bairro São José, região frequentemente alvo de denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela Rua Fundador Paulino Gatto quando dois indivíduos, que estavam próximos a um campo de futebol, demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e fugiram em direções opostas.

Os policiais desembarcaram e iniciaram acompanhamento a pé de um dos suspeitos, que tentou escapar entrando em um terreno baldio e pulando um muro. A fuga, no entanto, foi interrompida, e o homem acabou detido. O outro envolvido não foi localizado.