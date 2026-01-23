O Bandeirante de Birigui inicia sua caminhada no Campeonato Paulista da Série A3 neste sábado (24), às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, diante da Portuguesa Santista. A partida marca o retorno do Leão a mais uma temporada estadual e desperta expectativa entre dirigentes, comissão técnica e torcedores.
A equipe vem passando por um processo de reformulação desde o fim do ano passado. Nos últimos dois meses, cerca de 20 reforços foram anunciados, dando início a um novo ciclo no clube. Os treinamentos começaram ainda em 2025, com foco na montagem de um elenco competitivo para a disputa da A3.
Em entrevista concedida nesta semana a uma rádio da cidade, o presidente do clube, Andre Luiz Batista, destacou o trabalho antecipado como fator positivo para a estreia. Segundo ele, a diretoria apostou em planejamento e em nomes experientes mesclando com jovens promessas para elevar o nível técnico da equipe. Um dos principais reforços citados é o goleiro Jailson, com passagem marcante pelo Palmeiras, apontado como referência dentro e fora de campo.
O comando técnico está a cargo de Luiz Carlos Martins, treinador conhecido por campanhas consistentes em divisões de acesso do futebol paulista. Apesar do otimismo, o treinador adotou um discurso cauteloso. Na entrevista, ressaltou que o torcedor precisa ter paciência, já que se trata de um grupo novo, formado por atletas que ainda estão em processo de adaptação e entrosamento.
“É um elenco que está sendo construído agora. Muitos jogadores não se conheciam, então o rendimento tende a crescer com o tempo”, afirmou o técnico.
Histórico do confronto
O duelo entre Bandeirante e Portuguesa Santista já aconteceu em outras oportunidades ao longo das últimas décadas, principalmente em Birigui. Pelo retrospecto local, os confrontos mostram equilíbrio:
24/04/1994 – Série A3
Bandeirante 0 x 0 Portuguesa Santista
12/05/1996 – Série A2
Bandeirante 1 x 1 Portuguesa Santista
25/03/2007 – Série A2
Bandeirante 4 x 1 Portuguesa Santista
Além do histórico frente à Portuguesa, o Bandeirante carrega uma trajetória marcada por alternância entre divisões, com participações recentes na Bezinha (atual A4) e A3, buscando consolidar-se novamente em patamares mais altos do futebol paulista.
Ingressos à venda
A diretoria do Bandeirante já iniciou a venda de ingressos para a estreia. Os valores de meia-entrada foram definidos da seguinte forma:
- Cadeiras: R$ 50
- Arquibancadas: R$ 30
- Geral: R$ 20
As vendas presenciais acontecem na BEC Store, enquanto os ingressos online estão disponíveis pela plataforma Total Ticket.
Veja a tabela detalhada da Série A3:
Rodada 1
23/1, sexta-feira, 19h30: XV de Jaú x União São João
23/1, sexta-feira, 20h: Paulista x Itapirense
24/1, sábado, 10h: União Suzano x Desportivo Brasil
24/1, sábado, 15h: Rio Preto x Rio Branco
24/1, sábado, 15h: EC São Bernardo x Marília
24/1, sábado, 18h: União Barbarense x Rio Claro
24/1, sábado, 19h: Bandeirante x Portuguesa Santista
25/1, domingo, 10h: Francana x Catanduva
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.