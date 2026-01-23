O Bandeirante de Birigui inicia sua caminhada no Campeonato Paulista da Série A3 neste sábado (24), às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, diante da Portuguesa Santista. A partida marca o retorno do Leão a mais uma temporada estadual e desperta expectativa entre dirigentes, comissão técnica e torcedores.

A equipe vem passando por um processo de reformulação desde o fim do ano passado. Nos últimos dois meses, cerca de 20 reforços foram anunciados, dando início a um novo ciclo no clube. Os treinamentos começaram ainda em 2025, com foco na montagem de um elenco competitivo para a disputa da A3.

Em entrevista concedida nesta semana a uma rádio da cidade, o presidente do clube, Andre Luiz Batista, destacou o trabalho antecipado como fator positivo para a estreia. Segundo ele, a diretoria apostou em planejamento e em nomes experientes mesclando com jovens promessas para elevar o nível técnico da equipe. Um dos principais reforços citados é o goleiro Jailson, com passagem marcante pelo Palmeiras, apontado como referência dentro e fora de campo.