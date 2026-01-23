Os quatro operários que morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico de Promissão, na tarde de quarta-feira (21), eram prestadores de serviço e haviam se deslocado do estado do Piauí para atuar na ampliação da unidade industrial.

As vítimas foram identificadas nesta quinta-feira (22) como Francisco Railson Almeida Bastos, de 26 anos; Francisco Gomes Nascimento, de 27; Moisés da Silva Santos, de 20; e Rogério de Melo Pacífico, de 51 anos. Três deles eram naturais de Piripiri, no norte piauiense, enquanto o quarto era morador de Esperantina.

De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu enquanto os trabalhadores estavam dentro de uma escavação, quando um barranco com cerca de seis metros de altura cedeu e atingiu o grupo. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da própria Defesa Civil.