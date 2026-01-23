Os quatro operários que morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico de Promissão, na tarde de quarta-feira (21), eram prestadores de serviço e haviam se deslocado do estado do Piauí para atuar na ampliação da unidade industrial.
As vítimas foram identificadas nesta quinta-feira (22) como Francisco Railson Almeida Bastos, de 26 anos; Francisco Gomes Nascimento, de 27; Moisés da Silva Santos, de 20; e Rogério de Melo Pacífico, de 51 anos. Três deles eram naturais de Piripiri, no norte piauiense, enquanto o quarto era morador de Esperantina.
De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu enquanto os trabalhadores estavam dentro de uma escavação, quando um barranco com cerca de seis metros de altura cedeu e atingiu o grupo. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da própria Defesa Civil.
Os quatro homens chegaram a ser resgatados e encaminhados ao Hospital Geral de Promissão, mas não resistiram aos ferimentos, segundo confirmação da unidade de saúde.
A empresa MBRF, responsável pela obra, informou em suas redes sociais que os trabalhadores eram terceirizados. Em nota, a companhia afirmou que protocolos de segurança e emergência foram acionados imediatamente após o acidente, que equipes de resgate prestaram atendimento no local e que a empresa colabora com as investigações conduzidas pelos órgãos competentes. Também manifestou pesar pelas mortes.
