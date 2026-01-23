23 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
QUATRO MORTOS

Identificadas vítimas de soterramento em obra em Promissão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Defesa civil
Vítimas atuavam como terceirizadas em escavação de frigorífico
Vítimas atuavam como terceirizadas em escavação de frigorífico

Os quatro operários que morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico de Promissão, na tarde de quarta-feira (21), eram prestadores de serviço e haviam se deslocado do estado do Piauí para atuar na ampliação da unidade industrial.

As vítimas foram identificadas nesta quinta-feira (22) como Francisco Railson Almeida Bastos, de 26 anos; Francisco Gomes Nascimento, de 27; Moisés da Silva Santos, de 20; e Rogério de Melo Pacífico, de 51 anos. Três deles eram naturais de Piripiri, no norte piauiense, enquanto o quarto era morador de Esperantina.

De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu enquanto os trabalhadores estavam dentro de uma escavação, quando um barranco com cerca de seis metros de altura cedeu e atingiu o grupo. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da própria Defesa Civil.

Os quatro homens chegaram a ser resgatados e encaminhados ao Hospital Geral de Promissão, mas não resistiram aos ferimentos, segundo confirmação da unidade de saúde.

A empresa MBRF, responsável pela obra, informou em suas redes sociais que os trabalhadores eram terceirizados. Em nota, a companhia afirmou que protocolos de segurança e emergência foram acionados imediatamente após o acidente, que equipes de resgate prestaram atendimento no local e que a empresa colabora com as investigações conduzidas pelos órgãos competentes. Também manifestou pesar pelas mortes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários