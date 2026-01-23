Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto, nesta quarta-feira (21). Ele viajava em um carro com outros dois ocupantes e transportava medicamentos, anabolizantes e aparelhos eletrônicos sem documentação fiscal.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram 104 ampolas de tirzepatida, substância ativa do medicamento Mounjaro, além de dois frascos de anabolizantes, produtos voltados ao emagrecimento e sete celulares, todos sem comprovação legal de importação. O veículo havia saído de Foz do Iguaçu e era ocupado por dois moradores de Ribeirão Preto e um residente no município paranaense.

Inicialmente, no porta-malas, foram encontrados itens aparentemente regulares, como celulares, um notebook, tablets e dezenas de garrafas de vinho. No entanto, diante do nervosismo dos ocupantes, os policiais decidiram conduzir o carro até a base da PRF, onde uma vistoria mais detalhada revelou os produtos irregulares.