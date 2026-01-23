A Secretaria Municipal de Educação de Birigui informou que os candidatos aprovados no processo seletivo nº 04/2025 e interessados na atribuição de aulas como ACTs (Admissão em Caráter Temporário) devem realizar habilitação on-line, inclusive aqueles que pretendem atuar apenas em aulas eventuais.

O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio deste link. Para concluir a etapa, os candidatos precisam anexar a documentação digitalizada, frente e verso, conforme a função pretendida.

Para as funções de Educador de CEI, Professor Auxiliar, Professor de Educação Infantil e Professor I, é exigido diploma ou certificado de conclusão em Pedagogia ou Normal Superior, além do respectivo histórico escolar. Certificados de cursos de Libras e Braille podem ser apresentados de forma opcional.