A Defesa Civil de Birigui, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, realizou nesta semana a primeira edição de 2026 da Operação Fio Solto, ação que deverá ter continuidade ao longo do ano no município.
Durante a atividade, equipes percorreram os bairros Parque Residencial Laluce, Jardim Vale do Sol e Novo Jardim Stabile, onde foram recolhidos cabos de telefonia e internet soltos ou pendentes em vias públicas. Segundo o órgão, a fiação irregular representava risco tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pelas ruas e calçadas.
De acordo com a Secretaria de Segurança, a operação tem como foco reduzir a possibilidade de acidentes provocados por cabos fora do padrão, além de contribuir para a organização do espaço urbano. A medida também busca responsabilizar empresas pela manutenção adequada de suas redes.
A população pode colaborar com a iniciativa informando pontos onde há fios soltos ou em situação de risco, por meio dos telefones 153, da Guarda Municipal, ou 199, da Defesa Civil, para que as providências necessárias sejam adotadas.
A Secretaria informou que novas ações estão previstas para 2026, ampliando o alcance da operação em diferentes regiões da cidade.
