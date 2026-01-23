A Defesa Civil de Birigui, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, realizou nesta semana a primeira edição de 2026 da Operação Fio Solto, ação que deverá ter continuidade ao longo do ano no município.

Durante a atividade, equipes percorreram os bairros Parque Residencial Laluce, Jardim Vale do Sol e Novo Jardim Stabile, onde foram recolhidos cabos de telefonia e internet soltos ou pendentes em vias públicas. Segundo o órgão, a fiação irregular representava risco tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pelas ruas e calçadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a operação tem como foco reduzir a possibilidade de acidentes provocados por cabos fora do padrão, além de contribuir para a organização do espaço urbano. A medida também busca responsabilizar empresas pela manutenção adequada de suas redes.