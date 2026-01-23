Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) capturou, na tarde desta quinta-feira (22), um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento preventivo no bairro Parque das Nações, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto no momento em que saía de uma residência localizada na rua Anísio Gomes. Ao perceber a presença da equipe policial, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, retornando rapidamente para o interior do imóvel.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram um cerco perimetral para impedir a fuga por outras áreas da residência. Após comandos verbais, o homem se rendeu e foi abordado no portão do imóvel. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.