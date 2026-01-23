Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) capturou, na tarde desta quinta-feira (22), um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento preventivo no bairro Parque das Nações, em Birigui.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto no momento em que saía de uma residência localizada na rua Anísio Gomes. Ao perceber a presença da equipe policial, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, retornando rapidamente para o interior do imóvel.
Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram um cerco perimetral para impedir a fuga por outras áreas da residência. Após comandos verbais, o homem se rendeu e foi abordado no portão do imóvel. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça, referente ao crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, com pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.
O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, com apoio da viatura CGP (Dejem). Segundo a PM, não houve necessidade do uso de algemas, já que o capturado colaborou com a ocorrência.
O homem permanece à disposição do Poder Judiciário.
