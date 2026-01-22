22 de janeiro de 2026
ECONOMIA NA CNH

Novas regras da CNH entram em vigor e prometem reduzir custos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Mudanças do Governo Federal beneficiam o “bom condutor” e podem gerar economia significativa
Desde o início de 2026, passaram a valer novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todo o país. As mudanças, implementadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, têm como objetivo modernizar o sistema, simplificar procedimentos e reduzir os custos tanto para quem vai tirar a habilitação quanto para quem precisa renová-la.

Uma das principais novidades é a possibilidade de renovação automática e gratuita da CNH digital para os chamados condutores positivos, ou seja, motoristas que mantêm bom histórico no trânsito. A medida representa economia direta no bolso do cidadão, já que elimina taxas cobradas na renovação tradicional da carteira.

Para ter direito ao benefício, o motorista precisa cumprir alguns critérios:

  • Não possuir pontos na CNH nos últimos 12 meses;
  • Não ter infrações de trânsito registradas no mesmo período;
  • Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

A adesão ao RNPC pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo CNH Brasil, onde o condutor autoriza a participação no cadastro positivo.

CNH digital é gratuita; versão física continua paga

De acordo com as novas regras, apenas a CNH digital é renovada de forma automática e sem custos. Caso o motorista deseje receber o documento físico, será necessário solicitar separadamente, arcando com a taxa definida pelo Detran de cada estado.

Em São Paulo, por exemplo, a emissão da CNH física custa R$ 122,17. Em outros estados, os valores variam, podendo ultrapassar R$ 140, o que reforça a economia proporcionada pela versão digital gratuita.

Nem todos têm direito à renovação automática

Apesar do benefício, a renovação automática não se aplica a todos os motoristas. Pelas regras vigentes:•    Condutores com mais de 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez;

  • Motoristas com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício;
  • Casos em que a CNH possui validade reduzida por recomendação médica também ficam fora da renovação automática.

CNH mais barata e processo simplificado

As mudanças fazem parte da criação da chamada CNH do Brasil, estabelecida por medida do Governo Federal, com foco na redução de custos e burocracia. Segundo o Ministério dos Transportes, o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo para obtenção da habilitação.

Entre as principais alterações estão:

  • Fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola;
  • Conteúdo teórico disponibilizado gratuitamente em aplicativo oficial do governo;
  • Possibilidade de aulas práticas com instrutor autônomo credenciado;
  • Redução do número mínimo de aulas práticas;
  • Segunda tentativa gratuita em caso de reprovação;
  • Fim do prazo máximo para concluir o processo de habilitação;
  • Manutenção das provas práticas presenciais, exames médicos e coleta biométrica.

Com as mudanças, o Governo Federal aposta em um modelo mais acessível, digital e econômico, ampliando o acesso à CNH e premiando motoristas que mantêm conduta responsável no trânsito.

