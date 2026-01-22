A Prefeitura de Andradina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a realização de coletas de exames laboratoriais na zona rural do município, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços básicos de saúde.
A iniciativa atende moradores de localidades mais afastadas da área urbana e está sendo executada de forma alternada a cada 15 dias no Posto de Saúde do Timboré e no Assentamento Primavera. O serviço é considerado essencial para o acompanhamento clínico e a prevenção de doenças entre os moradores da região rural.
Segundo a coordenação da Atenção Básica, a medida contribui para agilizar diagnósticos e monitorar a saúde dos pacientes, além de evitar deslocamentos longos até as unidades de saúde da cidade, o que muitas vezes dificulta o acesso aos exames.
Para participar, os moradores devem procurar os agentes comunitários de saúde, que fornecem informações sobre datas, horários e orientações necessárias para a realização dos exames.
A ação integra a política de descentralização da saúde pública adotada pelo município, reforçando o compromisso com um atendimento mais próximo, acessível e eficiente para a população que vive na zona rural.
