Um grave acidente de trabalho terminou de forma trágica na tarde desta quarta-feira (21) em Promissão, a 82 quilômetros de Araçatuba. Quatro trabalhadores morreram após serem soterrados durante uma obra de expansão na unidade industrial do frigorífico Marfrig.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o grupo atuava em uma escavação quando um talude com cerca de seis metros de altura desmoronou, cobrindo completamente os operários com grande volume de terra.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de resgate. As vítimas foram retiradas em estado grave e levadas ao Hospital Geral de Promissão (HGP), onde os óbitos foram confirmados.