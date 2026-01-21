Um grave acidente de trabalho terminou de forma trágica na tarde desta quarta-feira (21) em Promissão, a 82 quilômetros de Araçatuba. Quatro trabalhadores morreram após serem soterrados durante uma obra de expansão na unidade industrial do frigorífico Marfrig.
De acordo com as primeiras informações apuradas, o grupo atuava em uma escavação quando um talude com cerca de seis metros de altura desmoronou, cobrindo completamente os operários com grande volume de terra.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de resgate. As vítimas foram retiradas em estado grave e levadas ao Hospital Geral de Promissão (HGP), onde os óbitos foram confirmados.
O local foi isolado para a realização de perícia técnica, que deverá apurar as circunstâncias do deslizamento, bem como verificar se as normas de segurança exigidas para esse tipo de atividade estavam sendo corretamente adotadas.
Até o momento, a Marfrig não informou se os trabalhadores eram funcionários próprios ou terceirizados da empresa responsável pela execução da obra. A unidade de Promissão passa por um processo de ampliação e modernização, sendo uma das principais plantas industriais da companhia no país.
