A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira 20, uma motocicleta Honda CG 125 após constatar indícios de adulteração veicular em uma residência localizada na Rua Luiz de Toledo Pizza Sobrinho, em Birigui.

A ocorrência teve início a partir de informações de que o proprietário de uma motocicleta estaria sendo autuado de forma indevida, alegando não ter transitado pelo local da infração. Conforme apurado, na imagem da autuação, o condutor utilizava camiseta de um comércio da cidade, o que direcionou a investigação preliminar.

Diante dos dados recebidos, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço comercial vinculado a um dos envolvidos. Após contato, os policiais seguiram até outro imóvel, onde se encontrava o segundo indiciado.