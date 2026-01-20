A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira 20, uma motocicleta Honda CG 125 após constatar indícios de adulteração veicular em uma residência localizada na Rua Luiz de Toledo Pizza Sobrinho, em Birigui.
A ocorrência teve início a partir de informações de que o proprietário de uma motocicleta estaria sendo autuado de forma indevida, alegando não ter transitado pelo local da infração. Conforme apurado, na imagem da autuação, o condutor utilizava camiseta de um comércio da cidade, o que direcionou a investigação preliminar.
Diante dos dados recebidos, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço comercial vinculado a um dos envolvidos. Após contato, os policiais seguiram até outro imóvel, onde se encontrava o segundo indiciado.
No local, os envolvidos informaram que a motocicleta estava guardada na residência e autorizaram o acesso da equipe ao quintal. Durante a vistoria, os policiais constataram que a numeração do chassi estava suprimida, além da ausência das plaquetas de identificação do veículo.
Também foi observado que o tanque da motocicleta, de cor preta e visivelmente desbotado, estava coberto por uma capa azul. Questionado, um dos indiciados relatou ter adquirido o veículo há cerca de dois anos, pelo valor de R$ 1.900,00, de um morador da cidade de Bilac, afirmando que já tinha ciência da supressão do chassi no momento da compra.
Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido e o envolvido conduzido, sem o uso de algemas, ao 2º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. Após os procedimentos, todos foram liberados.
