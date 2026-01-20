A rotina do policial militar Maicon Henrique de Freitas Carlos começa muito antes de qualquer chamado via rádio. Longe das sirenes e das ocorrências, o maior desafio está dentro de casa: o cuidado integral do filho Pedro, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, deficiência intelectual profunda e uma síndrome genética rara ligada ao gene ANK2.

Pedro não é verbal, não possui autonomia e depende de acompanhamento permanente. As crises comportamentais são frequentes, intensas e imprevisíveis, muitas vezes marcadas por autoagressões, gritos prolongados e desorganização sensorial severa. Para a família, não há pausas nem previsibilidade — apenas a necessidade constante de vigilância e acolhimento.

Diagnóstico raro e suporte total

A síndrome relacionada ao gene ANK2 é considerada rara e está associada a alterações neurológicas significativas. Especialistas apontam que mutações nesse gene comprometem a comunicação entre neurônios, podendo resultar em autismo severo, déficits cognitivos profundos, ausência de fala, epilepsia e dependência vitalícia. Quando combinada ao TEA nível 3, como no caso de Pedro, o quadro exige suporte total e contínuo.