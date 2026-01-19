19 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Mulher é presa após empurrar mãe da cadeira em Clementina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Investigada teria invadido a casa da genitora e desrespeitado ordem judicial de afastamento
Uma mulher foi presa neste domingo (18) em Clementina depois de descumprir medida protetiva e se envolver em um episódio de violência contra a própria mãe, no bairro Planalto.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de conflito familiar e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima bastante abalada. Segundo o relato, a filha teria entrado na residência sem autorização, feito ameaças de morte e, durante a discussão, empurrado a genitora de uma cadeira.

Após a agressão, a suspeita deixou o imóvel antes da chegada da viatura. Os policiais realizaram diligências pela região e conseguiram localizá-la pouco tempo depois.

A mulher foi encaminhada ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva e violência doméstica. Ela permaneceu detida e ficou à disposição da Justiça para as providências legais.

