TEM VAGA!

Estaleiro abre 170 oportunidades de trabalho em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Araçatuba
Seleção será realizada no Balcão de Empregos com vagas para áreas operacionais, técnicas e de supervisão
Seleção será realizada no Balcão de Empregos com vagas para áreas operacionais, técnicas e de supervisão

O setor naval movimenta o mercado de trabalho em Araçatuba com um novo processo seletivo promovido pelo Estaleiro Rio Maguari. A empresa disponibiliza mais de 170 postos para profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, com atuação prevista na unidade instalada no município.

O recrutamento ocorrerá no dia 2 de fevereiro, nas dependências do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Os atendimentos serão feitos em dois horários, pela manhã e à tarde, para facilitar o acesso dos candidatos.

As oportunidades abrangem atividades diretamente ligadas à produção industrial, além de funções técnicas e cargos de liderança. A empresa busca trabalhadores com experiência ou disposição para atuar no ambiente de construção e manutenção naval.

Entre as posições ofertadas estão auxiliar de produção, montador, soldador, lixador e jatista. Também há vagas especializadas para técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, pedreiro e supervisor de soldagem.

O estaleiro informou que os contratados contarão com benefícios como vale-alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos resultados e transporte fornecido pela própria empresa. Os salários serão informados durante as etapas de seleção.

A jornada prevista é de segunda a quinta-feira em período integral e, às sextas, com expediente reduzido. Os interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e, se possível, currículo atualizado.

Resumo das vagas

  • Auxiliar de produção – 50
  • Montador – 30
  • Soldador – 30
  • Lixador – 20
  • Jatista – 5
  • Técnico de Segurança do Trabalho – 3
  • Pedreiro – 1
  • Enfermeiro do Trabalho – 1
  • Supervisor de solda – 1

Com sede em Belém (PA), o Estaleiro Rio Maguari possui mais de três décadas de atuação e é referência nacional na fabricação de embarcações para navegação interior e estruturas metálicas. A expansão das atividades em Araçatuba faz parte de contratos firmados para atender à demanda do setor.

Serviço

  • Seleção de profissionais – Estaleiro Rio Maguari
  • Data: 2 de fevereiro de 2026
  • Horário: 8h às 12h e 13h às 16h30
  • Local: Balcão de Empregos – Av. Waldemar Alves, 50, São Joaquim, Araçatuba

