O setor naval movimenta o mercado de trabalho em Araçatuba com um novo processo seletivo promovido pelo Estaleiro Rio Maguari. A empresa disponibiliza mais de 170 postos para profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, com atuação prevista na unidade instalada no município.

O recrutamento ocorrerá no dia 2 de fevereiro, nas dependências do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Os atendimentos serão feitos em dois horários, pela manhã e à tarde, para facilitar o acesso dos candidatos.

As oportunidades abrangem atividades diretamente ligadas à produção industrial, além de funções técnicas e cargos de liderança. A empresa busca trabalhadores com experiência ou disposição para atuar no ambiente de construção e manutenção naval.