O setor naval movimenta o mercado de trabalho em Araçatuba com um novo processo seletivo promovido pelo Estaleiro Rio Maguari. A empresa disponibiliza mais de 170 postos para profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, com atuação prevista na unidade instalada no município.
O recrutamento ocorrerá no dia 2 de fevereiro, nas dependências do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Os atendimentos serão feitos em dois horários, pela manhã e à tarde, para facilitar o acesso dos candidatos.
As oportunidades abrangem atividades diretamente ligadas à produção industrial, além de funções técnicas e cargos de liderança. A empresa busca trabalhadores com experiência ou disposição para atuar no ambiente de construção e manutenção naval.
Entre as posições ofertadas estão auxiliar de produção, montador, soldador, lixador e jatista. Também há vagas especializadas para técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, pedreiro e supervisor de soldagem.
O estaleiro informou que os contratados contarão com benefícios como vale-alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos resultados e transporte fornecido pela própria empresa. Os salários serão informados durante as etapas de seleção.
A jornada prevista é de segunda a quinta-feira em período integral e, às sextas, com expediente reduzido. Os interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e, se possível, currículo atualizado.
Resumo das vagas
- Auxiliar de produção – 50
- Montador – 30
- Soldador – 30
- Lixador – 20
- Jatista – 5
- Técnico de Segurança do Trabalho – 3
- Pedreiro – 1
- Enfermeiro do Trabalho – 1
- Supervisor de solda – 1
Com sede em Belém (PA), o Estaleiro Rio Maguari possui mais de três décadas de atuação e é referência nacional na fabricação de embarcações para navegação interior e estruturas metálicas. A expansão das atividades em Araçatuba faz parte de contratos firmados para atender à demanda do setor.
Serviço
- Seleção de profissionais – Estaleiro Rio Maguari
- Data: 2 de fevereiro de 2026
- Horário: 8h às 12h e 13h às 16h30
- Local: Balcão de Empregos – Av. Waldemar Alves, 50, São Joaquim, Araçatuba
