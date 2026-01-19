Foi divulgado o edital de um novo processo seletivo em Sebastianópolis do Sul, aproximadamente 90 km de Araçatuba, com a finalidade de contratar profissionais por tempo determinado e formar cadastro reserva. A seleção contempla três vagas imediatas e é voltada a candidatos com escolaridade de nível médio ou técnico.

O processo seletivo será conduzido pela empresa Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos LTDA. As contratações ocorrerão sob regime estatutário e terão validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, ambos exigindo ensino médio, e auxiliar de enfermagem, função que requer formação técnica. A remuneração oferecida varia entre R$ 2.516,00 e R$ 3.242,00, para jornadas semanais de 40 horas.