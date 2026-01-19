Foi divulgado o edital de um novo processo seletivo em Sebastianópolis do Sul, aproximadamente 90 km de Araçatuba, com a finalidade de contratar profissionais por tempo determinado e formar cadastro reserva. A seleção contempla três vagas imediatas e é voltada a candidatos com escolaridade de nível médio ou técnico.
O processo seletivo será conduzido pela empresa Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos LTDA. As contratações ocorrerão sob regime estatutário e terão validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração.
As oportunidades disponíveis são para os cargos de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, ambos exigindo ensino médio, e auxiliar de enfermagem, função que requer formação técnica. A remuneração oferecida varia entre R$ 2.516,00 e R$ 3.242,00, para jornadas semanais de 40 horas.
As inscrições tiveram início na manhã de 16 de janeiro e seguem abertas até as 17h do dia 22 de janeiro de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. Para participar, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 80.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de fevereiro. O exame contará com 20 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Em caso de empate na pontuação final, os critérios de desempate considerarão, primeiramente, a maior idade do candidato e, na sequência, o maior número de filhos.
O edital completo, com todas as regras, atribuições dos cargos e demais orientações, está disponível para consulta no site da empresa responsável pela organização do processo seletivo.
