Mais de 100 cursos de Medicina em todo o Brasil receberam avaliação considerada insatisfatória no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado nesta segunda-feira (19), em Brasília. Entre eles está o curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis (FAFIPE), que obteve conceito 2, um dos mais baixos do levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Ao todo, 351 cursos de Medicina foram avaliados em todo o país. Desse total, cerca de 30% ficaram nas faixas 1 e 2, índices considerados insuficientes pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições com esses conceitos passam a sofrer penalidades, como restrição de vagas e suspensão de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
No caso da FAFIPE, sediada em Penápolis, o conceito 2 coloca o curso entre aqueles que deverão reduzir o número de vagas para novos ingressantes, além de ficarem impedidos de participar de programas federais de financiamento estudantil enquanto perdurar a penalidade.
Desempenho nacional preocupa
Segundo o Inep, cerca de 89 mil estudantes participaram do Enamed, incluindo alunos concluintes e de outros semestres. Entre os aproximadamente 39 mil formandos, apenas 67% alcançaram resultado considerado proficiente, ou seja, demonstraram conhecimento adequado para o exercício da profissão. Quase 13 mil estudantes em fase final de curso não atingiram o nível satisfatório.
A análise por tipo de instituição aponta diferenças expressivas. As piores avaliações se concentraram em cursos de instituições públicas municipais e privadas com fins lucrativos. Já os melhores desempenhos ficaram, majoritariamente, com universidades públicas federais e estaduais, onde mais de 80% dos cursos alcançaram conceitos 4 e 5.
Penalidades e direito de defesa
De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, das 107 instituições inicialmente listadas com conceitos 1 e 2, 99 serão efetivamente penalizadas, já que faculdades estaduais e municipais não estão sob gestão direta do MEC.
As instituições terão prazo para apresentar defesa. O ministro reforçou que o objetivo do exame e das sanções não é punição isolada, mas a melhoria da formação médica.
“É um instrumento para que as instituições corrijam falhas e garantam ensino de qualidade, protegendo a população que será atendida por esses profissionais”, afirmou.
Outro lado
A reportagem fez contato por email com a instituição. Assim que houver retorno, a manifestação será publicada.
