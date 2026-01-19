Mais de 100 cursos de Medicina em todo o Brasil receberam avaliação considerada insatisfatória no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado nesta segunda-feira (19), em Brasília. Entre eles está o curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis (FAFIPE), que obteve conceito 2, um dos mais baixos do levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 351 cursos de Medicina foram avaliados em todo o país. Desse total, cerca de 30% ficaram nas faixas 1 e 2, índices considerados insuficientes pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições com esses conceitos passam a sofrer penalidades, como restrição de vagas e suspensão de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No caso da FAFIPE, sediada em Penápolis, o conceito 2 coloca o curso entre aqueles que deverão reduzir o número de vagas para novos ingressantes, além de ficarem impedidos de participar de programas federais de financiamento estudantil enquanto perdurar a penalidade.

Desempenho nacional preocupa