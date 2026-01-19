19 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
INSATISFATÓRIO

Medicina de Penápolis recebe nota baixa em avaliação nacional

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Faculdade ficou com conceito 2 no exame nacional que vai restringir vagas e acesso a programas federais em cursos mal avaliados
Faculdade ficou com conceito 2 no exame nacional que vai restringir vagas e acesso a programas federais em cursos mal avaliados

Mais de 100 cursos de Medicina em todo o Brasil receberam avaliação considerada insatisfatória no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado nesta segunda-feira (19), em Brasília. Entre eles está o curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis (FAFIPE), que obteve conceito 2, um dos mais baixos do levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 351 cursos de Medicina foram avaliados em todo o país. Desse total, cerca de 30% ficaram nas faixas 1 e 2, índices considerados insuficientes pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições com esses conceitos passam a sofrer penalidades, como restrição de vagas e suspensão de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No caso da FAFIPE, sediada em Penápolis, o conceito 2 coloca o curso entre aqueles que deverão reduzir o número de vagas para novos ingressantes, além de ficarem impedidos de participar de programas federais de financiamento estudantil enquanto perdurar a penalidade.

Desempenho nacional preocupa

Segundo o Inep, cerca de 89 mil estudantes participaram do Enamed, incluindo alunos concluintes e de outros semestres. Entre os aproximadamente 39 mil formandos, apenas 67% alcançaram resultado considerado proficiente, ou seja, demonstraram conhecimento adequado para o exercício da profissão. Quase 13 mil estudantes em fase final de curso não atingiram o nível satisfatório.

A análise por tipo de instituição aponta diferenças expressivas. As piores avaliações se concentraram em cursos de instituições públicas municipais e privadas com fins lucrativos. Já os melhores desempenhos ficaram, majoritariamente, com universidades públicas federais e estaduais, onde mais de 80% dos cursos alcançaram conceitos 4 e 5.

Penalidades e direito de defesa

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, das 107 instituições inicialmente listadas com conceitos 1 e 2, 99 serão efetivamente penalizadas, já que faculdades estaduais e municipais não estão sob gestão direta do MEC.

As instituições terão prazo para apresentar defesa. O ministro reforçou que o objetivo do exame e das sanções não é punição isolada, mas a melhoria da formação médica.

“É um instrumento para que as instituições corrijam falhas e garantam ensino de qualidade, protegendo a população que será atendida por esses profissionais”, afirmou.

Outro lado

A reportagem fez contato por email com a instituição. Assim que houver retorno, a manifestação será publicada.

Leia mais:
1/3 dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários