A Fundação Educacional de Penápolis (Funepe), mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIPE), manifestou-se oficialmente sobre os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que atribuíram conceito 2 ao curso de Medicina da instituição.

Segundo a Funepe, o resultado é analisado com maturidade institucional e dentro de um contexto mais amplo, considerando tratar-se da primeira edição do exame e observando avanços em relação a avaliações anteriores, reflexo direto das ações de gestão e de aprimoramento contínuo implementadas ao longo dos últimos anos.

A fundação ressalta que o curso de Medicina da Fafipe possui conceito 4 na avaliação regular do Ministério da Educação (MEC), indicador que atesta a qualidade do projeto pedagógico, da infraestrutura laboratorial e da qualificação do corpo docente. A instituição também destaca investimentos recentes, como a implantação da Funepe Policlínica, inaugurada no final de 2025, que oferece diversas especialidades e amplia as atividades práticas dos alunos desde o primeiro ano do curso.