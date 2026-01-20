A Fundação Educacional de Penápolis (Funepe), mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIPE), manifestou-se oficialmente sobre os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que atribuíram conceito 2 ao curso de Medicina da instituição.
Segundo a Funepe, o resultado é analisado com maturidade institucional e dentro de um contexto mais amplo, considerando tratar-se da primeira edição do exame e observando avanços em relação a avaliações anteriores, reflexo direto das ações de gestão e de aprimoramento contínuo implementadas ao longo dos últimos anos.
A fundação ressalta que o curso de Medicina da Fafipe possui conceito 4 na avaliação regular do Ministério da Educação (MEC), indicador que atesta a qualidade do projeto pedagógico, da infraestrutura laboratorial e da qualificação do corpo docente. A instituição também destaca investimentos recentes, como a implantação da Funepe Policlínica, inaugurada no final de 2025, que oferece diversas especialidades e amplia as atividades práticas dos alunos desde o primeiro ano do curso.
O histórico positivo da Funepe, segundo a instituição, é reforçado pela nota máxima (5) atribuída pelo MEC à instituição, além dos conceitos 4 e 5 obtidos nos demais cursos de graduação mantidos pela fundação.
Debate nacional e inconsistências apontadas
A divulgação dos resultados do Enamed 2025 provocou repercussão em todo o país. Entidades representativas do ensino superior, como a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), manifestaram preocupação com a metodologia aplicada, apontando divergências nos dados e falta de transparência quanto aos critérios utilizados.
De acordo com a Agência Brasil, a Abmes criticou a condução do processo pelo MEC e pelo Inep, especialmente a utilização imediata dos resultados para fins regulatórios e punitivos, sem que os parâmetros fossem previamente esclarecidos. As entidades defendem que o Enamed seja tratado, neste primeiro momento, como um instrumento diagnóstico.
A Fafipe/Funepe destacou ainda que, na manhã desta terça-feira (20), o MEC e o Inep reconheceram inconsistências na base de dados utilizada para o cálculo das notas, situação que gerou instabilidade em diversas instituições de ensino superior em todo o país, inclusive na macrorregião de Penápolis, onde foram registrados casos de cursos com quedas abruptas de conceito.
Diante desse cenário, a Funepe informou que aguarda o relatório técnico oficial do MEC para avaliar, de forma criteriosa, a eventual apresentação de recursos administrativos.
Trajetória de evolução e resultados concretos
O curso de Medicina da Funepe iniciou suas atividades em 2018 e, desde então, apresenta uma trajetória de evolução contínua nos indicadores oficiais, segundo argumenta a instituição. O avanço do conceito inicial até o atual conceito 4 junto ao MEC é apontado pela instituição como reflexo de planejamento, investimento e compromisso com a excelência acadêmica.
A qualidade da formação oferecida seria evidenciada pelos resultados dos estudantes. Após o Enamed 2025, diversos alunos do curso foram aprovados em programas de residência médica, o que, segundo a Funepe, comprova o preparo técnico dos egressos e a solidez do ensino ofertado.
Compromisso reafirmado
Diz ainda o comunicado oficial da instituição que a Funepe reafirma seu compromisso com a formação de médicos éticos, qualificados e socialmente responsáveis. A instituição informou que segue revisando seus processos internos de avaliação e identificando oportunidades de aprimoramento, que serão incorporadas ao plano de desenvolvimento pedagógico já em andamento.
"Com investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação docente e inovação curricular, a Fafipe/Funepe mantém diálogo permanente com os órgãos reguladores e confia que os próximos ciclos avaliativos refletirão, com maior fidelidade, a excelência acadêmica reconhecida pelas avaliações tradicionais do MEC."
