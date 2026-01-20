A queda de uma árvore na Avenida Saudade em Araçatuba mobilizou a atenção de motoristas e moradores na tarde desta terça-feira (20). O incidente ocorreu em um trecho de grande fluxo e causou transtornos, apesar de não haver registro de vítimas.
De acordo com informações apuradas no local, a árvore, identificada como um ipê, caiu de forma repentina, mesmo sem chuva ou ventos fortes no momento da ocorrência. A situação chamou a atenção de quem trafegava pela via e gerou preocupação pelo risco de acidentes.
Com a queda, a árvore acabou obstruindo a entrada da garagem e o portão de pedestres de uma residência, impedindo temporariamente o acesso dos moradores ao imóvel. Parte da via também precisou ser sinalizada para evitar novos transtornos ao trânsito.
Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Araçatuba para saber quais medidas seriam adotadas para a remoção da árvore e avaliação das causas da queda. Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno. Eventual manifestação será publicada.
O caso reforça a importância da manutenção preventiva da arborização urbana, especialmente em avenidas movimentadas, a fim de garantir a segurança da população e evitar prejuízos materiais.
