A queda de uma árvore na Avenida Saudade em Araçatuba mobilizou a atenção de motoristas e moradores na tarde desta terça-feira (20). O incidente ocorreu em um trecho de grande fluxo e causou transtornos, apesar de não haver registro de vítimas.

De acordo com informações apuradas no local, a árvore, identificada como um ipê, caiu de forma repentina, mesmo sem chuva ou ventos fortes no momento da ocorrência. A situação chamou a atenção de quem trafegava pela via e gerou preocupação pelo risco de acidentes.

Com a queda, a árvore acabou obstruindo a entrada da garagem e o portão de pedestres de uma residência, impedindo temporariamente o acesso dos moradores ao imóvel. Parte da via também precisou ser sinalizada para evitar novos transtornos ao trânsito.