Uma ação de fiscalização de trânsito resultou na apreensão de um ciclomotor na tarde desta terça-feira (20), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 14h35, na Rua Luís Fernando Graça, após acionamento via COPOM.

No local, a equipe policial abordou um adolescente que conduzia uma bicicleta motorizada pela via pública. Após verificação, o veículo foi enquadrado como ciclomotor, conforme prevê a legislação de trânsito vigente.

Diante da irregularidade, foi lavrado o auto de infração correspondente. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio conveniado do município.