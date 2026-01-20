20 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Adolescente tem ciclomotor apreendido em fiscalização no trânsito

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bicicleta motorizada circulava irregularmente em via pública de Birigui
Bicicleta motorizada circulava irregularmente em via pública de Birigui

Uma ação de fiscalização de trânsito resultou na apreensão de um ciclomotor na tarde desta terça-feira (20), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 14h35, na Rua Luís Fernando Graça, após acionamento via COPOM.

No local, a equipe policial abordou um adolescente que conduzia uma bicicleta motorizada pela via pública. Após verificação, o veículo foi enquadrado como ciclomotor, conforme prevê a legislação de trânsito vigente.

Diante da irregularidade, foi lavrado o auto de infração correspondente. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio conveniado do município.

A Polícia reforça que ciclomotores exigem cumprimento de normas específicas, incluindo habilitação adequada e registro do veículo, para circulação em vias públicas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários