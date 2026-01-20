Um veículo com registro de furto no Estado do Mato Grosso do Sul foi localizado e apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), durante patrulhamento preventivo na região central de Buritama.

De acordo com a ocorrência, os policiais já haviam recebido informações de que um Chevrolet Celta, de cor preta, estaria circulando pelo município. Durante a ronda pela Rua da Saudade, a equipe identificou um automóvel com as mesmas características e realizou a abordagem.

O carro era conduzido por um homem, que não portava nenhum objeto ilícito. Questionado, ele afirmou ter adquirido o veículo por R$ 13 mil, sendo R$ 3 mil pagos em dinheiro e o restante quitado com a entrega de um VW/Gol como parte da negociação.