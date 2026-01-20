A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação para o combate aos crimes de violência doméstica contra a mulher e violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Araçatuba. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, um adolescente foi detido. A ofensiva, batizada de Operação Echo, foi coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), especializada no enfrentamento a crimes dessa natureza.

Nos endereços vistoriados, os policiais apreenderam uma arma de fogo, além de aparelhos celulares e notebooks. Todo o material recolhido será encaminhado para perícia, com o objetivo de auxiliar no aprofundamento das investigações.