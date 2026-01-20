Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi presa na segunda-feira (19), na zona rural de Penápolis. A captura ocorreu durante patrulhamento do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), que atuava no âmbito da Operação Impacto e Piracema com apoio do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu dados indicando que Patrícia Bernardo dos Santos, condenada e com cinco anos de pena ainda a cumprir, estaria escondida em uma propriedade no bairro Jacutinga. Após planejamento das diligências, os agentes se deslocaram até o endereço indicado.

No local, a mulher foi vista na parte externa da residência onde trabalhava como cuidadora de uma idosa e acabou abordada. Por se tratar de pessoa do sexo feminino, foi solicitado apoio de uma policial para a realização da busca pessoal, conforme determina o procedimento padrão.