Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi presa na segunda-feira (19), na zona rural de Penápolis. A captura ocorreu durante patrulhamento do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), que atuava no âmbito da Operação Impacto e Piracema com apoio do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).
De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu dados indicando que Patrícia Bernardo dos Santos, condenada e com cinco anos de pena ainda a cumprir, estaria escondida em uma propriedade no bairro Jacutinga. Após planejamento das diligências, os agentes se deslocaram até o endereço indicado.
No local, a mulher foi vista na parte externa da residência onde trabalhava como cuidadora de uma idosa e acabou abordada. Por se tratar de pessoa do sexo feminino, foi solicitado apoio de uma policial para a realização da busca pessoal, conforme determina o procedimento padrão.
Com a abordada foram encontrados um aparelho celular e R$ 212 em dinheiro, além de objetos de uso pessoal. Questionada, Patrícia afirmou desconhecer a existência de mandado de prisão contra ela, porém consulta ao sistema policial confirmou a ordem judicial pendente.
Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão e a conduziram ao Distrito Policial de Penápolis. O delegado responsável formalizou o boletim de ocorrência de captura de procurado e a mulher permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a corporação, a detida colaborou durante toda a ação e não foi necessário o uso de algemas. A Polícia Ambiental destacou que a ocorrência reforça o papel da instituição também no policiamento rural e no apoio às demais forças de segurança para o cumprimento de decisões judiciais.
