A Polícia Civil abriu investigação para apurar um incêndio que destruiu dois ônibus na noite de domingo (18), em Icém. O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem um homem invadindo a garagem dos veículos carregando um galão momentos antes de o fogo começar.
De acordo com o registro da ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para conter as chamas. O combate ao incêndio contou ainda com o apoio de caminhões-pipa pertencentes a uma usina da região, o que ajudou a evitar que o fogo se espalhasse ainda mais.
No local, estavam estacionados cinco ônibus. Dois deles foram completamente consumidos pelas chamas, enquanto os demais não foram atingidos. Não houve registro de feridos.
As imagens captadas pelo sistema de monitoramento são analisadas e devem auxiliar na identificação do suspeito. A polícia trabalha com a hipótese de incêndio criminoso e segue com diligências para esclarecer as circunstâncias e a motivação do ataque.
Em nota, a Prefeitura de Icém informou que os ônibus atingidos eram operados por uma empresa terceirizada responsável pela prestação de serviços ao município e estavam estacionados na Avenida Pedro Becari, na entrada da cidade. A administração municipal destacou que colaborou com o atendimento da ocorrência e acompanha o andamento das investigações.
Ainda conforme a Prefeitura, há indícios preliminares de que o incêndio possa ter sido criminoso. A hipótese será analisada pelas autoridades competentes, que seguem trabalhando para esclarecer os fatos e identificar o responsável pela ação.
