A Polícia Civil abriu investigação para apurar um incêndio que destruiu dois ônibus na noite de domingo (18), em Icém. O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem um homem invadindo a garagem dos veículos carregando um galão momentos antes de o fogo começar.

De acordo com o registro da ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para conter as chamas. O combate ao incêndio contou ainda com o apoio de caminhões-pipa pertencentes a uma usina da região, o que ajudou a evitar que o fogo se espalhasse ainda mais.

No local, estavam estacionados cinco ônibus. Dois deles foram completamente consumidos pelas chamas, enquanto os demais não foram atingidos. Não houve registro de feridos.