Durante ação de fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), uma equipe do 2º BPRv abordou um ônibus interestadual que seguia de Campo Grande/MS para Brasília/DF, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso, na noite de domingo (19).

Na vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram seis pacotes de skunk dentro da mochila de um passageiro que ocupava a poltrona 08, além de uma porção da droga em suas vestes. Dando sequência à fiscalização, a equipe realizou buscas no compartimento de bagagens, onde localizou outros oito pacotes do entorpecente na mala do mesmo passageiro.

Ao todo, foram apreendidos 14 pacotes de skunk, totalizando 7,505 quilos da droga. O adolescente, de 17 anos e com antecedentes criminais, foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba. Após os procedimentos legais, o menor foi conduzido à Fundação Casa do município.