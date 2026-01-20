20 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS NA PISTA

TOR apreende 7 kg de skunk e detém adolescente em Valparaíso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Rodoviária
Menor foi flagrado transportando droga em ônibus interestadual na SP-300
Menor foi flagrado transportando droga em ônibus interestadual na SP-300

Durante ação de fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), uma equipe do 2º BPRv abordou um ônibus interestadual que seguia de Campo Grande/MS para Brasília/DF, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso, na noite de domingo (19).

Na vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram seis pacotes de skunk dentro da mochila de um passageiro que ocupava a poltrona 08, além de uma porção da droga em suas vestes. Dando sequência à fiscalização, a equipe realizou buscas no compartimento de bagagens, onde localizou outros oito pacotes do entorpecente na mala do mesmo passageiro.

Ao todo, foram apreendidos 14 pacotes de skunk, totalizando 7,505 quilos da droga. O adolescente, de 17 anos e com antecedentes criminais, foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba. Após os procedimentos legais, o menor foi conduzido à Fundação Casa do município.

A apreensão representou um prejuízo estimado em R$ 75 mil ao tráfico de drogas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários