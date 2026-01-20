Duas ocorrências envolvendo bicicletas motorizadas em desacordo com a legislação de trânsito foram registradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui, nessa segunda-feira (19), em diferentes pontos da cidade. As ações aconteceram durante a tarde e o início da noite, com apoio da Polícia Militar.
A primeira abordagem ocorreu no Centro, no início da tarde. Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da GCM identificou um condutor trafegando de forma irregular com uma bicicleta motorizada. Após breve acompanhamento, a abordagem foi realizada na rua Santos Dumont.
O condutor, um calçadista de 56 anos, teve os dados consultados nos sistemas policiais, não sendo constatadas pendências criminais. Ele foi orientado sobre as normas vigentes para condução de bicicletas elétricas e motorizadas, conforme previsto no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo foi recolhido com apoio do guincho Jussara.
Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 18h, na rua Pedro Sanches y Sanches, no bairro Jardim São Braz. A GCM foi acionada para averiguar a circulação de uma bicicleta motorizada equipada com motor artesanal, utilizada de forma irregular.
O condutor, um auxiliar geral de 33 anos, foi informado de que, conforme a Resolução nº 996/2023 do Contran, bicicletas motorizadas equiparadas a ciclomotores são consideradas irregulares quando não possuem homologação, registro ou emplacamento, além de exigirem CNH categoria A ou ACC e uso obrigatório de capacete.
A bicicleta também foi apreendida e removida, sendo encaminhada para as providências administrativas cabíveis. As duas ocorrências contaram com apoio da Polícia Militar.
