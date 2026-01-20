Duas ocorrências envolvendo bicicletas motorizadas em desacordo com a legislação de trânsito foram registradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui, nessa segunda-feira (19), em diferentes pontos da cidade. As ações aconteceram durante a tarde e o início da noite, com apoio da Polícia Militar.

A primeira abordagem ocorreu no Centro, no início da tarde. Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da GCM identificou um condutor trafegando de forma irregular com uma bicicleta motorizada. Após breve acompanhamento, a abordagem foi realizada na rua Santos Dumont.

O condutor, um calçadista de 56 anos, teve os dados consultados nos sistemas policiais, não sendo constatadas pendências criminais. Ele foi orientado sobre as normas vigentes para condução de bicicletas elétricas e motorizadas, conforme previsto no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo foi recolhido com apoio do guincho Jussara.