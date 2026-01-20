A cidade de Coroados recebe nesta terça-feira (20), a CDHU Móvel, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que leva serviços habitacionais diretamente aos municípios do interior paulista. O atendimento será realizado das 10h às 16h, na Rua Rodrigues Alves, 62, no Centro.

A unidade itinerante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) oferece uma série de serviços voltados aos mutuários, como acordos e reacordos de dívidas, quitação com saldo do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos e transferência de titularidade, além de outros atendimentos administrativos.

O objetivo da ação é facilitar o acesso da população aos serviços da CDHU, evitando deslocamentos até grandes centros e promovendo a regularização de contratos habitacionais.