A cidade de Coroados recebe nesta terça-feira (20), a CDHU Móvel, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que leva serviços habitacionais diretamente aos municípios do interior paulista. O atendimento será realizado das 10h às 16h, na Rua Rodrigues Alves, 62, no Centro.
A unidade itinerante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) oferece uma série de serviços voltados aos mutuários, como acordos e reacordos de dívidas, quitação com saldo do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos e transferência de titularidade, além de outros atendimentos administrativos.
O objetivo da ação é facilitar o acesso da população aos serviços da CDHU, evitando deslocamentos até grandes centros e promovendo a regularização de contratos habitacionais.
A ação conta com o apoio da Prefeitura de Coroados e faz parte de um programa estadual que busca aproximar o poder público da população, ampliando o atendimento e garantindo mais agilidade na resolução de pendências.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.