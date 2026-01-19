A Polícia Militar Ambiental autuou um pescador profissional por infração contra a fauna ictiológica durante ação da Operação Piracema, realizada no último dia 17, em Santo Antônio do Aracanguá. A ocorrência resultou na apreensão de 7,705 quilos de pescado das espécies curimba e pacu.
Todo o pescado apreendido foi destinado ao Lar da Velhice de Araçatuba para aproveitamento alimentar. A Polícia Ambiental também informou que encaminhará a ocorrência à Delegacia de Polícia, por possível enquadramento no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.
Denúncia anônima
De acordo com o registro, a equipe chegou ao local após denúncia anônima informando que pescadores estariam utilizando redes em período proibido e abandonando carcaças às margens do reservatório da Usina Três Irmãos, na região do condomínio Pôr do Sol.
Com apoio de uma funcionária do condomínio, os policiais identificaram o endereço do suspeito e o ponto onde os resíduos eram descartados. Questionado, o homem afirmou ser pescador profissional e que havia retornado de Brasília um dia antes da fiscalização. Ele alegou ter pescado durante a noite com vara e molinete e disse desconhecer a origem dos peixes encontrados em estado de decomposição.
Diante da prática de captura em período de defeso, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental. A multa aplicada totalizou R$ 1.154,10.
