Uma jovem de 21 anos, identificada como Ana Júlia Varollo, moradora de Araçatuba, morreu em um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde deste domingo (18), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo informações preliminares, Ana Júlia estava em um automóvel que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão, nas proximidades da Fazenda Guadalupe. O impacto foi violento e a jovem não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local.

Além da vítima que morreu, outras duas pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas a unidades de saúde da região. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos sobreviventes.