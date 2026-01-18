19 de janeiro de 2026
ACIDENTE FATAL

Jovem de Araçatuba morre em colisão frontal na SP-463

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Ana Júlia Varollo morreu aos 21 anos
Ana Júlia Varollo morreu aos 21 anos

Uma jovem de 21 anos, identificada como Ana Júlia Varollo, moradora de Araçatuba, morreu em um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde deste domingo (18), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo informações preliminares, Ana Júlia estava em um automóvel que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão, nas proximidades da Fazenda Guadalupe. O impacto foi violento e a jovem não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local.

Além da vítima que morreu, outras duas pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas a unidades de saúde da região. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) de Araçatuba foram acionadas para realizar a perícia no local e nos veículos envolvidos. Os trabalhos devem esclarecer as causas e a dinâmica do acidente, que seguem sob investigação.

O corpo de Ana Júlia Varollo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

