19 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SUSTO ÁEREO

Paramotor se enrosca em fiação durante pouso em Ilha Solteira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Acidente ocorreu no bairro Jardim Aeroporto
Acidente ocorreu no bairro Jardim Aeroporto

Um susto marcou o fim da tarde deste sábado (17) em Ilha Solteira, quando um paramotor atingiu a rede elétrica ao tentar realizar o pouso no bairro Jardim Aeroporto. Apesar da colisão, o condutor do equipamento saiu ileso.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o piloto sobrevoava a região quando notou perda de altitude e iniciou a manobra para descer. Nesse momento, o aparelho acabou batendo nos cabos de energia localizados às margens da avenida Atlântica, próximo ao cruzamento com a rua 41.

Com o choque, a vela do paramotor ficou presa aos fios, enquanto o conjunto do motor foi parar entre árvores próximas. O próprio piloto conseguiu se desprender e deixar o equipamento sem apresentar qualquer tipo de ferimento.

Agentes da Guarda Municipal compareceram ao endereço e realizaram o isolamento da área para evitar riscos a moradores, pedestres e motoristas que passavam pelo local.

A remoção do paramotor deverá ser executada por equipes da concessionária responsável pelo fornecimento de energia, já que a operação exige cuidados técnicos em razão do contato com a rede elétrica.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários