Um susto marcou o fim da tarde deste sábado (17) em Ilha Solteira, quando um paramotor atingiu a rede elétrica ao tentar realizar o pouso no bairro Jardim Aeroporto. Apesar da colisão, o condutor do equipamento saiu ileso.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o piloto sobrevoava a região quando notou perda de altitude e iniciou a manobra para descer. Nesse momento, o aparelho acabou batendo nos cabos de energia localizados às margens da avenida Atlântica, próximo ao cruzamento com a rua 41.

Com o choque, a vela do paramotor ficou presa aos fios, enquanto o conjunto do motor foi parar entre árvores próximas. O próprio piloto conseguiu se desprender e deixar o equipamento sem apresentar qualquer tipo de ferimento.