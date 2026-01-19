Um susto marcou o fim da tarde deste sábado (17) em Ilha Solteira, quando um paramotor atingiu a rede elétrica ao tentar realizar o pouso no bairro Jardim Aeroporto. Apesar da colisão, o condutor do equipamento saiu ileso.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o piloto sobrevoava a região quando notou perda de altitude e iniciou a manobra para descer. Nesse momento, o aparelho acabou batendo nos cabos de energia localizados às margens da avenida Atlântica, próximo ao cruzamento com a rua 41.
Com o choque, a vela do paramotor ficou presa aos fios, enquanto o conjunto do motor foi parar entre árvores próximas. O próprio piloto conseguiu se desprender e deixar o equipamento sem apresentar qualquer tipo de ferimento.
Agentes da Guarda Municipal compareceram ao endereço e realizaram o isolamento da área para evitar riscos a moradores, pedestres e motoristas que passavam pelo local.
A remoção do paramotor deverá ser executada por equipes da concessionária responsável pelo fornecimento de energia, já que a operação exige cuidados técnicos em razão do contato com a rede elétrica.
