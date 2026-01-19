Terá início em Birigui o primeiro bloco de obras de recapeamento asfáltico, voltado à recuperação de vias que apresentam condições críticas de tráfego. O anúncio foi feito em uma das ruas que simbolizam a necessidade das intervenções, refletindo a situação enfrentada em diversos pontos da malha viária urbana.

Um levantamento técnico realizado ao longo de 2025 pela Secretaria Municipal de Obras identificou a demanda real de recuperação das ruas e avenidas da cidade. O estudo apontou que o custo estimado para o recapeamento total do município ultrapassa R$ 100 milhões, o que levou a administração a buscar apoio junto ao Governo do Estado para viabilizar o início das melhorias.

Com a liberação de R$ 10 milhões, foi possível estruturar o primeiro pacote de obras, que contempla dezenas de vias distribuídas por diferentes regiões. A relação completa das ruas foi divulgada para garantir transparência e permitir que a população acompanhe o cronograma de execução.