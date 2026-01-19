19 de janeiro de 2026
RUAS COM BURACOS

Birigui inicia primeiro bloco de recapeamento com R$ 10 milhões

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Prefeitura de Birigui
Intervenções alcançam dezenas de vias em diferentes bairros e marcam o início do programa de recuperação asfáltica
Intervenções alcançam dezenas de vias em diferentes bairros e marcam o início do programa de recuperação asfáltica

Terá início em Birigui o primeiro bloco de obras de recapeamento asfáltico, voltado à recuperação de vias que apresentam condições críticas de tráfego. O anúncio foi feito em uma das ruas que simbolizam a necessidade das intervenções, refletindo a situação enfrentada em diversos pontos da malha viária urbana.

Um levantamento técnico realizado ao longo de 2025 pela Secretaria Municipal de Obras identificou a demanda real de recuperação das ruas e avenidas da cidade. O estudo apontou que o custo estimado para o recapeamento total do município ultrapassa R$ 100 milhões, o que levou a administração a buscar apoio junto ao Governo do Estado para viabilizar o início das melhorias.

Com a liberação de R$ 10 milhões, foi possível estruturar o primeiro pacote de obras, que contempla dezenas de vias distribuídas por diferentes regiões. A relação completa das ruas foi divulgada para garantir transparência e permitir que a população acompanhe o cronograma de execução.

Os serviços serão realizados por trechos, estratégia adotada para reduzir impactos no trânsito e no dia a dia dos moradores. Durante as obras, poderão ocorrer interdições parciais, devidamente sinalizadas.

A administração municipal informou ainda que este é apenas o início do programa de recuperação viária. Novos recursos devem ser buscados para ampliar o recapeamento e alcançar outras regiões que também necessitam de intervenções.

Ruas contempladas no primeiro bloco de recapeamento

Recapeamento

Avenida Afif José Abdo – Portal da Pérola I (entre a Rua Modalali Fayad Mansour e a Rua José Sanches Gusmã)

Avenida Afif José Abdo – Portal da Pérola I (entre a Av. Isaura Macarini e a Rua José Antônio Capel Sanches)

Rua Francisco Lamacchia (entre a Avenida Antônio da Silva Nunes e a Avenida Paulo da Silva Nunes)

Rua Antônio Agatielo (entre a Rua Tiradentes e a Avenida Pedro Gonçalves)

Rua Florindo Lot (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Ernesto Ferracini Bilia)

Rua Donato Perroti (entre a Rua Florindo Lot e a Rua Bahia)

Rua João Paulo Tolomei (entre a Rua Braz Sanches Arriaga e a Rua Francisco Valério)

Rua Ângelo Tantim (entre a Rua Antônio Agatielo e a Rua Francisco Valério)

Rua Etelvino Moimaz (entre a Rua Tiradentes e a Rua Francisco Valério)

Rua Alcides Fernandes (entre a Rua Tiradentes e a Rua Francisco Valério)

Rua José Troncoso (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)

Rua Anchieta (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)

Rua Salgado Filho (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)

Rua Santos Dumont (entre a Rua José Troncoso e a Rua Marco Botten)

Rua Ribeiro de Barros (entre a Rua José Troncoso e a Rua Marco Botten)

Travessa Marechal Deodoro (entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Saudades)

Avenida 9 de Julho (entre a Avenida Euclides Miranda e o Viaduto Arlindo Bego)

Rua Elias Antônio (entre a Rua Guerino Bego e a Avenida José Agostinho Rossi)

Avenida Manoel Salgado (entre a Rua Luiz José Urbano Botten e a Avenida Pedro Gonçalves)

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Egídio Navarro)

Rua Pedro Sanches y Sanches (entre a Rua Demóstenes Guanais Pereira e a Rua Braz Sanches Arriaga)

Rua João Coradazzi (entre a Rua Bahia e a Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa)

Rua Antonor Clarindo (entre a Rua Romildo Cervantti e a Avenida 9 de Julho)

Rua Braz Sanches Arriaga (entre a Avenida Pedro Gonçalves e a Rua Francisco Calestini)

Rua Bahia (entre a Avenida Vitória Régia e a Rua Pernambuco)

Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos (entre a Rua Maranhão e a Rua Bahia)

Rua Paraíba (entre a Rua Bahia e a Rua Tiradentes)

Rua Maranhão (entre a Rua Demóstenes Guanais Pereira e a Rua Bahia)

Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T1 (entre a Rua Pernambuco e a Av. Arthur Cordeiro)

Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T2 (entre a Rua Leandro Teixeira Machado e a Rua Waldemar Lot)

Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T3 (entre a Rua Donato Perroti e a Avenida Pedro Gonçalves)

Rua Roberto Clark (entre a Rua Bandeirantes e a Rua Siqueira Campos)

Rua Fundadores (entre a Rua São Paulo e a Rua 21 de Abril)

Rua José Romera (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Luis Zambotti)

Rua Ernesto Ferracini Bilia (entre a Avenida Thomaz Lopes Fernandes e a Rua José Romera)

Avenida Vitória Régia (entre a Rua Umberto Vignardi e a Rua Antônio Agatielo)

Rua Antônio Polizel (entre a Rua Ambrosio Xavier e a Avenida José Maschio)

Rua João Factur (entre a Rua Antônio Polizel e a Rua Euclides de Almeida)

Avenida João Cernach (entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida João Cernach)

Avenida Thomaz Lopes Fernandes (entre a Rua Ernesto Ferracini Bilia e a Rua Pedro Vendrame)

Avenida José Agostinho Rossi – T1 (entre a Rua Fernando Ibanez e a Rua Mantura Antônio)

Pavimentação

Avenida José Agostinho Rossi – T2 (prolongamento até a Rua Shigeru Sakai)

