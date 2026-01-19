Terá início em Birigui o primeiro bloco de obras de recapeamento asfáltico, voltado à recuperação de vias que apresentam condições críticas de tráfego. O anúncio foi feito em uma das ruas que simbolizam a necessidade das intervenções, refletindo a situação enfrentada em diversos pontos da malha viária urbana.
Um levantamento técnico realizado ao longo de 2025 pela Secretaria Municipal de Obras identificou a demanda real de recuperação das ruas e avenidas da cidade. O estudo apontou que o custo estimado para o recapeamento total do município ultrapassa R$ 100 milhões, o que levou a administração a buscar apoio junto ao Governo do Estado para viabilizar o início das melhorias.
Com a liberação de R$ 10 milhões, foi possível estruturar o primeiro pacote de obras, que contempla dezenas de vias distribuídas por diferentes regiões. A relação completa das ruas foi divulgada para garantir transparência e permitir que a população acompanhe o cronograma de execução.
Os serviços serão realizados por trechos, estratégia adotada para reduzir impactos no trânsito e no dia a dia dos moradores. Durante as obras, poderão ocorrer interdições parciais, devidamente sinalizadas.
A administração municipal informou ainda que este é apenas o início do programa de recuperação viária. Novos recursos devem ser buscados para ampliar o recapeamento e alcançar outras regiões que também necessitam de intervenções.
Ruas contempladas no primeiro bloco de recapeamento
Recapeamento
Avenida Afif José Abdo – Portal da Pérola I (entre a Rua Modalali Fayad Mansour e a Rua José Sanches Gusmã)
Avenida Afif José Abdo – Portal da Pérola I (entre a Av. Isaura Macarini e a Rua José Antônio Capel Sanches)
Rua Francisco Lamacchia (entre a Avenida Antônio da Silva Nunes e a Avenida Paulo da Silva Nunes)
Rua Antônio Agatielo (entre a Rua Tiradentes e a Avenida Pedro Gonçalves)
Rua Florindo Lot (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Ernesto Ferracini Bilia)
Rua Donato Perroti (entre a Rua Florindo Lot e a Rua Bahia)
Rua João Paulo Tolomei (entre a Rua Braz Sanches Arriaga e a Rua Francisco Valério)
Rua Ângelo Tantim (entre a Rua Antônio Agatielo e a Rua Francisco Valério)
Rua Etelvino Moimaz (entre a Rua Tiradentes e a Rua Francisco Valério)
Rua Alcides Fernandes (entre a Rua Tiradentes e a Rua Francisco Valério)
Rua José Troncoso (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)
Rua Anchieta (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)
Rua Salgado Filho (entre a Rua João Galo e a Rua Barão do Rio Branco)
Rua Santos Dumont (entre a Rua José Troncoso e a Rua Marco Botten)
Rua Ribeiro de Barros (entre a Rua José Troncoso e a Rua Marco Botten)
Travessa Marechal Deodoro (entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Saudades)
Avenida 9 de Julho (entre a Avenida Euclides Miranda e o Viaduto Arlindo Bego)
Rua Elias Antônio (entre a Rua Guerino Bego e a Avenida José Agostinho Rossi)
Avenida Manoel Salgado (entre a Rua Luiz José Urbano Botten e a Avenida Pedro Gonçalves)
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Egídio Navarro)
Rua Pedro Sanches y Sanches (entre a Rua Demóstenes Guanais Pereira e a Rua Braz Sanches Arriaga)
Rua João Coradazzi (entre a Rua Bahia e a Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa)
Rua Antonor Clarindo (entre a Rua Romildo Cervantti e a Avenida 9 de Julho)
Rua Braz Sanches Arriaga (entre a Avenida Pedro Gonçalves e a Rua Francisco Calestini)
Rua Bahia (entre a Avenida Vitória Régia e a Rua Pernambuco)
Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos (entre a Rua Maranhão e a Rua Bahia)
Rua Paraíba (entre a Rua Bahia e a Rua Tiradentes)
Rua Maranhão (entre a Rua Demóstenes Guanais Pereira e a Rua Bahia)
Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T1 (entre a Rua Pernambuco e a Av. Arthur Cordeiro)
Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T2 (entre a Rua Leandro Teixeira Machado e a Rua Waldemar Lot)
Rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira – T3 (entre a Rua Donato Perroti e a Avenida Pedro Gonçalves)
Rua Roberto Clark (entre a Rua Bandeirantes e a Rua Siqueira Campos)
Rua Fundadores (entre a Rua São Paulo e a Rua 21 de Abril)
Rua José Romera (entre a Avenida Cidade Jardim e a Rua Luis Zambotti)
Rua Ernesto Ferracini Bilia (entre a Avenida Thomaz Lopes Fernandes e a Rua José Romera)
Avenida Vitória Régia (entre a Rua Umberto Vignardi e a Rua Antônio Agatielo)
Rua Antônio Polizel (entre a Rua Ambrosio Xavier e a Avenida José Maschio)
Rua João Factur (entre a Rua Antônio Polizel e a Rua Euclides de Almeida)
Avenida João Cernach (entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida João Cernach)
Avenida Thomaz Lopes Fernandes (entre a Rua Ernesto Ferracini Bilia e a Rua Pedro Vendrame)
Avenida José Agostinho Rossi – T1 (entre a Rua Fernando Ibanez e a Rua Mantura Antônio)
Pavimentação
Avenida José Agostinho Rossi – T2 (prolongamento até a Rua Shigeru Sakai)
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.