Uma mulher foi presa em flagrante na manhã deste sábado (17) durante uma operação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após ser flagrada transportando grande quantidade de entorpecentes em um ônibus abordado na avenida Brasília, no bairro Nova York, em Araçatuba.

Durante a fiscalização de rotina no coletivo, os policiais identificaram comportamento suspeito de uma passageira. Na revista, foram encontradas uma sacola e uma bolsa contendo drogas, dinheiro e um aparelho celular. A apreensão revelou seis tijolos de maconha, que somaram 6,230 quilos, além de dez pacotes da droga conhecida como Ice Dry, totalizando mais 1 quilo.

Também foram recolhidos R$ 642 em dinheiro, valor que, segundo a polícia, pode estar ligado à atividade criminosa. Questionada, a mulher confessou que havia retirado a droga no bairro do Jaçanã, na capital paulista, e que faria a entrega em Araçatuba.