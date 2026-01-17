Coroados recebe neste fim de semana a Quermesse em Louvor a São Sebastião, evento que reúne fé, tradição e convivência comunitária. A programação tem como destaque as atividades deste sábado (17) e domingo (18), realizadas na praça da Matriz. No domingo, o evento será no Salão Paroquial.
No sábado (17), o público poderá prestigiar show ao vivo com a Banda Santa Ifigênia, além das tradicionais barracas com comidas típicas. A atração musical promete animar a noite e reunir moradores de Coroados e cidades da região.
Já no domingo (18), a programação começa com o almoço comunitário, seguido do aguardado Show de Prêmios, que irá sortear valores em dinheiro, com premiações que chegam a R$ 3 mil, atraindo grande participação popular.
A programação religiosa teve início com o tríduo preparatório, realizado entre os dias 13 e 15, e será encerrada na terça-feira (20), com a Missa Festiva em louvor a São Sebastião, marcada para as 18h.
Em razão das celebrações, a Prefeitura de Coroados informou que na segunda-feira (19) foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Já na terça-feira (20), será feriado municipal, conforme o calendário oficial.
