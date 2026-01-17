17 de janeiro de 2026
Por Guilherme Renan | da Redação
Governo de São Paulo ativa Gabinete de Crise diante do risco elevado de temporais
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo aviso meteorológico indicando alto risco de chuvas intensas para diversas regiões do interior paulista, incluindo Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Diante da previsão, o Governo do Estado anunciou a ativação de um Gabinete de Crise a partir deste domingo (18).

Para este sábado (17), a previsão ainda aponta sol entre nuvens, temperaturas elevadas e sensação de calor intenso. No entanto, a combinação entre calor e umidade pode provocar chuvas isoladas no período da tarde, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, cenário típico do verão e com potencial para transtornos pontuais.

A partir de domingo (18), com reflexos previstos ao menos até segunda-feira (19), o quadro meteorológico deve se intensificar. A atuação simultânea de uma frente fria, uma área de baixa pressão atmosférica e o fortalecimento do corredor de umidade vindo da Amazônia devem favorecer chuvas mais amplas e persistentes em todo o estado, inclusive no Oeste e Noroeste paulista.

Os volumes previstos podem ser elevados, com precipitações de moderada a forte intensidade, aumentando o risco de alagamentos, quedas de árvores e outros impactos urbanos.

Segundo a Defesa Civil, regiões como Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto estão classificadas com nível alto de acumulado de chuva. Já áreas como a Região Metropolitana de São Paulo, litoral e Vale do Paraíba apresentam risco considerado muito alto.

O Gabinete de Crise atuará no monitoramento em tempo real e na coordenação de respostas rápidas a emergências. A população é orientada a acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas preventivas.

