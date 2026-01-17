A Operação Direção Segura foi realizada na noite desta sexta-feira (16), em Birigui, com foco na prevenção de acidentes e no combate à combinação de álcool e direção. A ação ocorreu por volta das 20h25, na Rua Antenor Clarindo, na altura do número 329, no bairro Jardim Stábile.

Durante a operação, as equipes de fiscalização abordaram dezenas de condutores e aplicaram 651 testes de alcoolemia. Como resultado, foram registradas 36 autuações por diversas infrações de trânsito.

De acordo com o balanço divulgado, um motorista foi autuado por dirigir sob influência de álcool, enquanto 11 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro, o que também configura infração gravíssima conforme a legislação vigente. Outras 24 autuações foram aplicadas por irregularidades diversas.