A Operação Direção Segura foi realizada na noite desta sexta-feira (16), em Birigui, com foco na prevenção de acidentes e no combate à combinação de álcool e direção. A ação ocorreu por volta das 20h25, na Rua Antenor Clarindo, na altura do número 329, no bairro Jardim Stábile.
Durante a operação, as equipes de fiscalização abordaram dezenas de condutores e aplicaram 651 testes de alcoolemia. Como resultado, foram registradas 36 autuações por diversas infrações de trânsito.
De acordo com o balanço divulgado, um motorista foi autuado por dirigir sob influência de álcool, enquanto 11 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro, o que também configura infração gravíssima conforme a legislação vigente. Outras 24 autuações foram aplicadas por irregularidades diversas.
A operação resultou ainda na remoção de quatro motocicletas e dois automóveis, recolhidos por apresentarem irregularidades administrativas.
A Operação Direção Segura tem caráter preventivo e educativo e integra as ações contínuas voltadas à redução de acidentes, à preservação de vidas e ao reforço da segurança viária no município.
