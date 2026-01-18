A Polícia Militar capturou um procurado da Justiça na noite deste sábado (17), no bairro Industrial, em Guararapes. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, após a corporação receber informações de moradores sobre a presença de um homem em atitude suspeita, possivelmente ligado a um furto registrado no dia anterior.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir a pé, pulando muros e quintais de residências. Diante da situação, foi montado um cerco com o apoio de outras equipes da PM, resultando na localização e abordagem do indivíduo.

Durante a abordagem, o homem confessou estar foragido do sistema prisional por não ter retornado após a saída temporária. A informação foi confirmada em consulta aos sistemas policiais, que apontaram um mandado de prisão em aberto.