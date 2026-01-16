Um acidente de trânsito com vítima foi registrado na noite desta quarta-feira (15), no cruzamento das ruas Vereador José Fiorin e José Troncoso, no bairro Vila Angélica, em Birigui. A ocorrência envolveu uma motocicleta e um automóvel e resultou em ferimentos leves no condutor da moto.
De acordo com informações da Polícia Militar, um Fiat Doblò seguia pela Rua Vereador José Fiorin, via de sentido único, e ao chegar ao cruzamento sinalizou a intenção de realizar uma conversão à esquerda. No mesmo instante, uma motocicleta Mottu Sport 110 I, que trafegava pela Rua José Troncoso, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu lateralmente com o veículo.
Com o impacto, o motociclista sofreu dores no joelho e precisou ser socorrido por uma unidade de resgate, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. Após exames médicos, a perna da vítima foi imobilizada, e ele recebeu orientação para acompanhamento posterior com especialista.
O condutor do automóvel não se feriu. A Polícia constatou que ambos os veículos e motoristas estavam com a documentação regular. Apesar dos danos materiais de média monta na motocicleta e na lateral esquerda do carro, não foram aplicadas autuações. A perícia técnica chegou a ser acionada, mas foi dispensada pela autoridade policial.
