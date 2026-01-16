A Polícia Civil de Araçatuba realizou, na tarde desta sexta-feira (16), a reprodução simulada do latrocínio que resultou na morte do empresário Rubens Antonio Guarnieri, de 68 anos. O corpo da vítima foi encontrado em 27 de junho de 2025, dentro da residência onde morava, no bairro Casa Nova.

Os dois investigados pelo crime, que estão presos, participaram da reconstituição, apontada pelo delegado responsável pelo caso, José Abonízio, como a última etapa do trabalho investigativo. Segundo ele, o inquérito policial deve ser concluído em até 30 dias, dependendo apenas do laudo pericial que detalhará os dados técnicos obtidos durante a simulação.

Apesar das prisões, a Polícia Civil não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. De acordo com o delegado, a reprodução dos fatos tem como objetivo esclarecer divergências entre as versões apresentadas pelos suspeitos. “Há confissão, mas ainda existem pontos incompatíveis que precisam ser esclarecidos”, afirmou.