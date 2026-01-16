A Polícia Civil de Araçatuba realizou, na tarde desta sexta-feira (16), a reprodução simulada do latrocínio que resultou na morte do empresário Rubens Antonio Guarnieri, de 68 anos. O corpo da vítima foi encontrado em 27 de junho de 2025, dentro da residência onde morava, no bairro Casa Nova.
Os dois investigados pelo crime, que estão presos, participaram da reconstituição, apontada pelo delegado responsável pelo caso, José Abonízio, como a última etapa do trabalho investigativo. Segundo ele, o inquérito policial deve ser concluído em até 30 dias, dependendo apenas do laudo pericial que detalhará os dados técnicos obtidos durante a simulação.
Apesar das prisões, a Polícia Civil não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. De acordo com o delegado, a reprodução dos fatos tem como objetivo esclarecer divergências entre as versões apresentadas pelos suspeitos. “Há confissão, mas ainda existem pontos incompatíveis que precisam ser esclarecidos”, afirmou.
A reconstituição teve início por volta do meio-dia e mobilizou policiais civis e penais, além da Guarda Civil Municipal. O quarteirão onde fica o imóvel da vítima foi interditado para garantir a segurança e a fidelidade da simulação.
Prisão dos investigados
Em dezembro do ano passado, a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba deflagrou a operação Brutus, que resultou na prisão dos dois suspeitos. Na ocasião, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Araçatuba e no município de Ferraz de Vasconcelos (SP).
As investigações apontaram que um dos presos mantinha relação de confiança com o empresário, tendo trabalhado para ele e mantido laços de amizade. Sabendo que a vítima havia retornado recentemente dos Estados Unidos com um relógio de alto valor e enfrentava compromissos financeiros, o suspeito teria arquitetado o crime.
Utilizando uma chave do portão externo, que ainda permanecia em sua posse, os envolvidos desligaram o disjuntor de energia da residência e anunciaram o roubo. Durante a ação, o empresário reagiu e acabou sendo morto com golpes de faca.
Crime
Rubens Guarnieri foi encontrado com um corte profundo no pescoço e um ferimento na cabeça. Dentro do imóvel, policiais localizaram diversas manchas de sangue e constataram a ausência de sinais de arrombamento.
Ainda conforme a Polícia Civil, o fio do telefone estava cortado e o disjuntor desligado. No guarda-roupa, caixas vazias de relógios importados reforçaram a suspeita de latrocínio. As câmeras de segurança da residência foram desativadas e levadas.
Também foi constatado que houve tentativa de limpeza do local para apagar vestígios do crime. Um dos banheiros apresentava sinais de uso recente, indicando que os autores permaneceram na casa após a morte da vítima.
