Folha da Região - Sampi Araçatuba

BIRIGUI

GCM encerra tumulto e apreende ciclomotores na praça Raul Cardoso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescentes foram flagrados utilizando bicicletas motorizadas irregulares
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui interveio em uma situação de desordem registrada na Praça Raul Cardoso, na tarde de sábado (17). A ação contou com o apoio da equipe da Romo (Ronda Ostensiva com Motocicletas) e teve como objetivo garantir a segurança de frequentadores do local.

De acordo com a corporação, denúncias apontavam que indivíduos estariam realizando manobras perigosas com ciclomotores dentro da praça, além de suspeita de uso de entorpecentes. As equipes se deslocaram até o endereço, realizaram abordagens e revistas pessoais, mas nenhum material ilícito foi encontrado.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que dois adolescentes utilizavam bicicletas motorizadas enquadradas como ciclomotores, sem atender às exigências legais previstas na Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta a circulação desse tipo de veículo.

Diante da irregularidade, a GCM solicitou apoio da Polícia Militar. Uma viatura compareceu ao local e acionou o guincho para a remoção dos veículos, que foram apreendidos.

Após a adoção das medidas administrativas, os dois menores foram liberados.

