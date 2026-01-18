A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui interveio em uma situação de desordem registrada na Praça Raul Cardoso, na tarde de sábado (17). A ação contou com o apoio da equipe da Romo (Ronda Ostensiva com Motocicletas) e teve como objetivo garantir a segurança de frequentadores do local.
De acordo com a corporação, denúncias apontavam que indivíduos estariam realizando manobras perigosas com ciclomotores dentro da praça, além de suspeita de uso de entorpecentes. As equipes se deslocaram até o endereço, realizaram abordagens e revistas pessoais, mas nenhum material ilícito foi encontrado.
Durante a fiscalização, os agentes constataram que dois adolescentes utilizavam bicicletas motorizadas enquadradas como ciclomotores, sem atender às exigências legais previstas na Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta a circulação desse tipo de veículo.
Diante da irregularidade, a GCM solicitou apoio da Polícia Militar. Uma viatura compareceu ao local e acionou o guincho para a remoção dos veículos, que foram apreendidos.
Após a adoção das medidas administrativas, os dois menores foram liberados.
