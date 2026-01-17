Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (17), em Birigui, após denúncia indicando sua presença em um condomínio residencial da cidade. A ocorrência foi registrada na rua Sgt. Luiz Carlos Zanella, no Condomínio Residencial Boa Vista.

De acordo com informações policiais, a equipe da viatura I-02418 foi acionada diretamente para averiguar a denúncia. No local, funcionários do condomínio repassaram as características do suspeito e indicaram onde ele se encontrava. Durante a abordagem, o indivíduo confirmou que tinha ciência da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem, que possui antecedente criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, colaborou com a ação policial e não apresentou resistência. Por conta do comportamento cooperativo e da ausência de risco à equipe, não houve necessidade do uso de algemas durante a condução.