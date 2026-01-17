18 de janeiro de 2026
PROCURADO CAPTURADO

Polícia Militar captura procurado da Justiça em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O procurado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça
Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (17), em Birigui, após denúncia indicando sua presença em um condomínio residencial da cidade. A ocorrência foi registrada na rua Sgt. Luiz Carlos Zanella, no Condomínio Residencial Boa Vista.

De acordo com informações policiais, a equipe da viatura I-02418 foi acionada diretamente para averiguar a denúncia. No local, funcionários do condomínio repassaram as características do suspeito e indicaram onde ele se encontrava. Durante a abordagem, o indivíduo confirmou que tinha ciência da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem, que possui antecedente criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, colaborou com a ação policial e não apresentou resistência. Por conta do comportamento cooperativo e da ausência de risco à equipe, não houve necessidade do uso de algemas durante a condução.

Após a captura, o procurado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas legais cabíveis.

