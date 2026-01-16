A Polícia Civil de São José do Rio Preto, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Monte Aprazível, prendeu nesta sexta-feira (16), em um rancho de Buritama, um casal mandante de um crime de extrema violência ocorrido no município em julho de 2025.
O caso veio à tona no dia 1º de julho do ano passado, quando a vítima foi surpreendida por três homens próximos à sua residência. Sob o pretexto de pedir informações, os suspeitos renderam a mulher, cobriram seus olhos e a colocaram à força em um veículo.
A vítima foi levada até um canavial, onde sofreu agressões físicas, teve o cabelo cortado, roupas queimadas e pertences roubados. Durante a ação criminosa, ela foi obrigada a se despir e teve imagens registradas sem autorização, que posteriormente foram divulgadas.
As investigações apontaram que o ataque foi planejado e comandado por dois suspeitos, que acompanharam toda a execução do crime à distância, repassando ordens por telefone e de forma presencial. A motivação, segundo a Polícia Civil, estaria ligada a uma vingança pessoal após a descoberta de um relacionamento extraconjugal envolvendo um dos mandantes e a vítima.
Os executores diretos foram presos em flagrante no dia 3 de julho de 2025 e permanecem detidos preventivamente. Já os mandantes tiveram a prisão decretada no dia 8 de julho, mas estavam foragidos.
Após meses de diligências e trabalho contínuo das equipes de investigação, os dois suspeitos foram localizados e capturados em um rancho no município de Buritama.
O inquérito policial encontra-se em fase final e aguarda decisão do Poder Judiciário.
