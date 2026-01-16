A Polícia Civil de São José do Rio Preto, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Monte Aprazível, prendeu nesta sexta-feira (16), em um rancho de Buritama, um casal mandante de um crime de extrema violência ocorrido no município em julho de 2025.

O caso veio à tona no dia 1º de julho do ano passado, quando a vítima foi surpreendida por três homens próximos à sua residência. Sob o pretexto de pedir informações, os suspeitos renderam a mulher, cobriram seus olhos e a colocaram à força em um veículo.

A vítima foi levada até um canavial, onde sofreu agressões físicas, teve o cabelo cortado, roupas queimadas e pertences roubados. Durante a ação criminosa, ela foi obrigada a se despir e teve imagens registradas sem autorização, que posteriormente foram divulgadas.