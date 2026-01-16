A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba vai fazer o replantio de 22 árvores que foram destruídas em um ato de vandalismo registrado no último domingo (11), no Residencial Vida Nova. A iniciativa está marcada para o dia 23 de janeiro, a partir das 9h.
A recomposição ambiental prevê o plantio de 16 palmeiras e outras seis mudas de espécies variadas, com o objetivo de restaurar a arborização comprometida. A ação também contempla a substituição de plantas que não se desenvolveram corretamente nas calçadas, assegurando a conclusão do projeto paisagístico do novo conjunto habitacional.
O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais. O responsável pelo dano ambiental já foi identificado e deverá responder judicialmente assim que o inquérito for finalizado, conforme prevê a legislação vigente.
O investigado pode ser enquadrado na Lei Federal de Crimes Ambientais, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Também há previsão de sanções com base em lei municipal, incluindo multas que podem ultrapassar R$ 20 mil, além da obrigação de reparar os prejuízos causados.
