Um professor de 43 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba, na tarde da última quarta-feira (14), para registrar um boletim de ocorrência e se resguardar de possíveis problemas legais envolvendo a própria mãe, de 66 anos, judicialmente interditada.
De acordo com o registro policial, o professor relatou que, no dia 19 de novembro de 2025, encontrou em sua residência uma caixa contendo um quadriciclo. Ao questionar a origem do produto, a mãe teria se exaltado e agredido o filho.
Após o episódio, o professor foi até uma loja de bicicletas para obter esclarecimentos. No local, o proprietário informou que a compra havia sido feita pela própria mãe e que, inclusive, havia sido agendada a montagem do quadriciclo. Diante da situação familiar, o comerciante decidiu recolher a caixa e aguardar uma definição sobre a instalação do equipamento.
Ainda segundo o boletim, o professor informou que a mãe é portadora de transtorno bipolar psicótico e está interditada judicialmente, sendo ele o curador legal. O educador destacou que episódios semelhantes têm causado prejuízos à sua rotina profissional, já que leciona História em uma escola da rede estadual e, em razão das ausências para lidar com a situação familiar, acaba não recebendo remuneração.
O caso foi registrado para fins de resguardo legal e será apurado pela Polícia Civil.
