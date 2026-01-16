Um professor de 43 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba, na tarde da última quarta-feira (14), para registrar um boletim de ocorrência e se resguardar de possíveis problemas legais envolvendo a própria mãe, de 66 anos, judicialmente interditada.

De acordo com o registro policial, o professor relatou que, no dia 19 de novembro de 2025, encontrou em sua residência uma caixa contendo um quadriciclo. Ao questionar a origem do produto, a mãe teria se exaltado e agredido o filho.

Após o episódio, o professor foi até uma loja de bicicletas para obter esclarecimentos. No local, o proprietário informou que a compra havia sido feita pela própria mãe e que, inclusive, havia sido agendada a montagem do quadriciclo. Diante da situação familiar, o comerciante decidiu recolher a caixa e aguardar uma definição sobre a instalação do equipamento.