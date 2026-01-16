A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho inicia na próxima semana um processo seletivo para o preenchimento de 40 vagas de emprego permanentes com atuação na cidade de Valparaíso. A seleção será conduzida pelo Balcão de Empregos de Araçatuba, localizado na rua Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.
As oportunidades contemplam duas funções ligadas ao transporte escolar. São 20 vagas para motoristas com habilitação nas categorias D ou E e ensino fundamental completo, além de 20 postos para monitoras de transporte escolar, que exigem ensino médio.
Os profissionais contratados contarão com pacote de benefícios que inclui cesta básica, assistência odontológica, seguro de vida e convênio com farmácia. Todas as contratações são em caráter permanente.
No caso das monitoras, as atividades envolvem acompanhar os alunos durante o trajeto, auxiliar no embarque e desembarque, zelar pela disciplina e segurança dentro do veículo, além de colaborar com a organização e limpeza do transporte.
Os interessados deverão comparecer pessoalmente ao Balcão de Empregos, entre os dias 20 e 23 de janeiro, nos períodos da manhã e da tarde, levando currículo atualizado e documentos pessoais. Candidatos às vagas de motorista precisam apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação.
Embora todo o processo de inscrição e triagem seja realizado em Araçatuba, a Prefeitura reforça que o local definitivo de trabalho para os selecionados será o município de Valparaíso.
