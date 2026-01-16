A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho inicia na próxima semana um processo seletivo para o preenchimento de 40 vagas de emprego permanentes com atuação na cidade de Valparaíso. A seleção será conduzida pelo Balcão de Empregos de Araçatuba, localizado na rua Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As oportunidades contemplam duas funções ligadas ao transporte escolar. São 20 vagas para motoristas com habilitação nas categorias D ou E e ensino fundamental completo, além de 20 postos para monitoras de transporte escolar, que exigem ensino médio.

Os profissionais contratados contarão com pacote de benefícios que inclui cesta básica, assistência odontológica, seguro de vida e convênio com farmácia. Todas as contratações são em caráter permanente.