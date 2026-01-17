Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes na Vila Bandeirantes, em Birigui, na tarde de sexta-feira, 16. A ocorrência foi registrada na Rua Egídio Navarro, local já conhecido das forças de segurança por denúncias recorrentes relacionadas ao comércio ilegal de drogas.
Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela região, os policiais notaram uma movimentação suspeita em uma residência abandonada. Ao perceber a presença da viatura, um indivíduo fechou rapidamente o portão do imóvel, enquanto outro homem deixou o local às pressas, seguindo em direção a outro bairro, levantando ainda mais suspeitas.
Segundo a Polícia Militar, o imóvel possui câmeras de monitoramento externas e vinha sendo citado em diversas denúncias anônimas como ponto de tráfico. Diante da suspeita, a equipe acessou um imóvel vizinho, também abandonado, que permite passagem direta para a residência investigada.
No interior do local, quatro indivíduos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados. Com o autor, maior de idade e com antecedentes por tráfico de drogas, os policiais localizaram 29 pinos de substância análoga à cocaína, além de R$ 128 em dinheiro e um aparelho celular. Três adolescentes também estavam no imóvel e portavam dinheiro e celulares.
Durante a abordagem, o homem confessou que realizava o tráfico no local e revelou que havia arremessado parte do dinheiro no forro da casa para tentar despistar a polícia. Diante do risco de fuga, ele foi algemado.
A equipe policial realizou a filmagem detalhada do imóvel, registrando a estrutura interna, a disposição dos cômodos e o sistema de monitoramento, material que foi encaminhado à Polícia Civil para subsidiar o inquérito.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Birigui, onde o delegado confirmou a prisão. Os adolescentes envolvidos foram ouvidos e liberados aos responsáveis legais.
