Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes na Vila Bandeirantes, em Birigui, na tarde de sexta-feira, 16. A ocorrência foi registrada na Rua Egídio Navarro, local já conhecido das forças de segurança por denúncias recorrentes relacionadas ao comércio ilegal de drogas.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela região, os policiais notaram uma movimentação suspeita em uma residência abandonada. Ao perceber a presença da viatura, um indivíduo fechou rapidamente o portão do imóvel, enquanto outro homem deixou o local às pressas, seguindo em direção a outro bairro, levantando ainda mais suspeitas.

Segundo a Polícia Militar, o imóvel possui câmeras de monitoramento externas e vinha sendo citado em diversas denúncias anônimas como ponto de tráfico. Diante da suspeita, a equipe acessou um imóvel vizinho, também abandonado, que permite passagem direta para a residência investigada.