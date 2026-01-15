A Prefeitura de Birigui determinou a interdição temporária de um trecho da estrada municipal Victoria Paschoal Menezes (BGI-327), popularmente conhecida como Estrada da Colônia 5. A restrição atinge tanto o tráfego de veículos quanto a circulação de pedestres.

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada pela Secretaria de Serviços Públicos após a identificação de comprometimento estrutural em uma ponte, provocado pelo grande volume de chuvas registrado nos últimos dias.

O bloqueio foi implantado nas proximidades do barracão da Votorantim e tem caráter preventivo, visando preservar a segurança de quem utiliza a via.