A Prefeitura de Birigui determinou a interdição temporária de um trecho da estrada municipal Victoria Paschoal Menezes (BGI-327), popularmente conhecida como Estrada da Colônia 5. A restrição atinge tanto o tráfego de veículos quanto a circulação de pedestres.
De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada pela Secretaria de Serviços Públicos após a identificação de comprometimento estrutural em uma ponte, provocado pelo grande volume de chuvas registrado nos últimos dias.
O bloqueio foi implantado nas proximidades do barracão da Votorantim e tem caráter preventivo, visando preservar a segurança de quem utiliza a via.
Equipes técnicas do município já atuam para avaliar os danos e executar os reparos necessários com a maior agilidade possível. Até a liberação do trecho, a Prefeitura orienta que motoristas e pedestres sigam a sinalização instalada no local e utilizem rotas alternativas, evitando a travessia da área interditada.
