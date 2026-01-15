16 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
COLÔNIA 5

Chuva danifica ponte e estrada é interditada em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Bloqueio na Estrada da Colônia 5 vale para veículos e pedestres
Bloqueio na Estrada da Colônia 5 vale para veículos e pedestres

A Prefeitura de Birigui determinou a interdição temporária de um trecho da estrada municipal Victoria Paschoal Menezes (BGI-327), popularmente conhecida como Estrada da Colônia 5. A restrição atinge tanto o tráfego de veículos quanto a circulação de pedestres.

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada pela Secretaria de Serviços Públicos após a identificação de comprometimento estrutural em uma ponte, provocado pelo grande volume de chuvas registrado nos últimos dias.

O bloqueio foi implantado nas proximidades do barracão da Votorantim e tem caráter preventivo, visando preservar a segurança de quem utiliza a via.

Equipes técnicas do município já atuam para avaliar os danos e executar os reparos necessários com a maior agilidade possível. Até a liberação do trecho, a Prefeitura orienta que motoristas e pedestres sigam a sinalização instalada no local e utilizem rotas alternativas, evitando a travessia da área interditada.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários