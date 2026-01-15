16 de janeiro de 2026
BALCÃO DE EMPREGOS

Seleção em Araçatuba oferece vagas para executivo de vendas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Balcão de Empregos realiza processo presencial em parceria com a Ademicon no dia 29
O Balcão de Empregos da Prefeitura de Araçatuba promove, no dia 29 de janeiro, um processo seletivo presencial para o preenchimento de 16 vagas de executivo de vendas, em parceria com a Ademicon – Consórcio e Investimento.

A seleção será realizada no próprio Balcão de Empregos, localizado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim, com atendimento exclusivamente das 8h às 9h30, mediante distribuição de senhas no local.

O atendimento aos candidatos ocorrerá exclusivamente das 8h às 9h30, com distribuição de senhas no local. Quem chegar após esse horário não poderá participar da seleção.

Requisitos e diferencial

Para concorrer às vagas, é exigido ensino médio completo. Experiência prévia na área comercial não é obrigatória, mas será considerada um diferencial durante a avaliação dos currículos e entrevistas.

As oportunidades contam com modelo de remuneração baseado em desempenho, incluindo:

  • rendimentos: média inicial estimada em R$ 3 mil, por meio de sistema 100% comissionado;
  • incentivos: premiações extras conforme o alcance de metas;
  • crescimento profissional: possibilidade de plano de carreira e promoções, sem necessidade de formação superior.

