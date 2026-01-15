O Balcão de Empregos da Prefeitura de Araçatuba promove, no dia 29 de janeiro, um processo seletivo presencial para o preenchimento de 16 vagas de executivo de vendas, em parceria com a Ademicon – Consórcio e Investimento.

A seleção será realizada no próprio Balcão de Empregos, localizado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim, com atendimento exclusivamente das 8h às 9h30, mediante distribuição de senhas no local.

Requisitos e diferencial