Um idoso de 63 anos teve R$ 36 mil furtados de dentro de sua residência, em Araçatuba. O valor estava guardado para custear uma cirurgia da filha. O crime foi descoberto na tarde dessa quinta-feira (15), quando a vítima retornou ao imóvel após passar três dias fora.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador deixou a casa na manhã de segunda-feira (12) para trabalhar em um sítio localizado no bairro Água Limpa. Ao voltar, percebeu sinais claros de invasão, incluindo telhas fora do lugar e indícios de acesso pelo telhado.

No interior da residência, os cômodos estavam completamente revirados. Uma escada foi encontrada no local, o que reforça a suspeita de que os autores tenham entrado pelo alto. Ao conferir uma maleta de material acrílico onde mantinha o dinheiro, o idoso constatou que todo o valor havia sido levado.