A Polícia Militar de Penápolis realizou, na manhã de quinta-feira (15), uma operação após receber informação de que um homem estaria transportando drogas em uma motocicleta para entrega em um imóvel da rua Giácomo Paro, no bairro Vila Fátima. Com base nas características repassadas, equipes iniciaram buscas pela região.

Os policiais localizaram o suspeito. Ao perceber a aproximação, ele abandonou a moto e tentou se esconder dentro de uma residência. Durante a abordagem, foram encontrados dois pinos de cocaína. Questionado, o rapaz admitiu envolvimento com o comércio de entorpecentes e indicou onde estaria morando.

A equipe seguiu para o endereço informado e, inicialmente, foi atendida pela mãe do suspeito, que relatou que o filho residia em uma propriedade rural. No local indicado, havia duas casas. Em uma delas, dentro de um cesto de roupas, foram localizadas duas espingardas sem identificação aparente e um estojo deflagrado calibre .38.