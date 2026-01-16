A Polícia Militar de Penápolis realizou, na manhã de quinta-feira (15), uma operação após receber informação de que um homem estaria transportando drogas em uma motocicleta para entrega em um imóvel da rua Giácomo Paro, no bairro Vila Fátima. Com base nas características repassadas, equipes iniciaram buscas pela região.
Os policiais localizaram o suspeito. Ao perceber a aproximação, ele abandonou a moto e tentou se esconder dentro de uma residência. Durante a abordagem, foram encontrados dois pinos de cocaína. Questionado, o rapaz admitiu envolvimento com o comércio de entorpecentes e indicou onde estaria morando.
A equipe seguiu para o endereço informado e, inicialmente, foi atendida pela mãe do suspeito, que relatou que o filho residia em uma propriedade rural. No local indicado, havia duas casas. Em uma delas, dentro de um cesto de roupas, foram localizadas duas espingardas sem identificação aparente e um estojo deflagrado calibre .38.
Enquanto a vistoria era realizada, um funcionário afirmou ser o verdadeiro morador daquele imóvel e esclareceu que o investigado ocupava a casa ao lado. Na segunda residência, os PMs encontraram 23 pinos de cocaína, um saco com cerca de 1,6 quilo de dolomita em pó - produto usado para misturar na droga -, além de balança de precisão e uma pedra amarelada com aparência de entorpecente.
Do lado externo, estava estacionado um VW Gol que, após consulta, constou como objeto de apropriação indébita. Todo o material e os envolvidos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil.
O proprietário das armas prestou depoimento e foi liberado. Já o condutor da motocicleta teve a prisão em flagrante decretada por tráfico de drogas. Os veículos e objetos apreendidos permaneceram à disposição da Justiça para continuidade das investigações.
