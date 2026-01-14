15 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FLAGRANTE

Funcionário é preso por furto no próprio trabalho em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Produtos subtraídos foram recuperados
Produtos subtraídos foram recuperados

Um funcionário de um estabelecimento comercial foi preso na tarde desta terça-feira (14) após ser flagrado furtando produtos do próprio local de trabalho, no bairro Quemil, em Birigui.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h10, na Rua Quatro, após a Polícia Militar ser acionada via COPOM. Com o apoio da equipe da Rocam, os policiais constataram que o furto envolvia gêneros alimentícios e bebidas retirados do comércio de forma clandestina.

Durante a abordagem, os agentes encontraram na mochila do suspeito dois packs de cerveja long neck, duas garrafas de whisky e diversos outros produtos, que juntos somaram R$ 549,31 em mercadorias.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Plantão, onde também compareceram a proprietária do estabelecimento, um colaborador e os itens recuperados. Não houve necessidade de uso de algemas, e o suspeito foi informado de seus direitos constitucionais.

Após análise da ocorrência, a autoridade policial lavrou o boletim de ocorrência por furto, mantendo o funcionário preso e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários