Um funcionário de um estabelecimento comercial foi preso na tarde desta terça-feira (14) após ser flagrado furtando produtos do próprio local de trabalho, no bairro Quemil, em Birigui.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h10, na Rua Quatro, após a Polícia Militar ser acionada via COPOM. Com o apoio da equipe da Rocam, os policiais constataram que o furto envolvia gêneros alimentícios e bebidas retirados do comércio de forma clandestina.
Durante a abordagem, os agentes encontraram na mochila do suspeito dois packs de cerveja long neck, duas garrafas de whisky e diversos outros produtos, que juntos somaram R$ 549,31 em mercadorias.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Plantão, onde também compareceram a proprietária do estabelecimento, um colaborador e os itens recuperados. Não houve necessidade de uso de algemas, e o suspeito foi informado de seus direitos constitucionais.
Após análise da ocorrência, a autoridade policial lavrou o boletim de ocorrência por furto, mantendo o funcionário preso e à disposição da Justiça.
