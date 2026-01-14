Um funcionário de um estabelecimento comercial foi preso na tarde desta terça-feira (14) após ser flagrado furtando produtos do próprio local de trabalho, no bairro Quemil, em Birigui.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h10, na Rua Quatro, após a Polícia Militar ser acionada via COPOM. Com o apoio da equipe da Rocam, os policiais constataram que o furto envolvia gêneros alimentícios e bebidas retirados do comércio de forma clandestina.

Durante a abordagem, os agentes encontraram na mochila do suspeito dois packs de cerveja long neck, duas garrafas de whisky e diversos outros produtos, que juntos somaram R$ 549,31 em mercadorias.